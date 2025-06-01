牛津2025全球最佳城市排名出爐 台北贏香港、北京及京都

英國牛津研究院公布2025年「全球城市指數」，台北排名第60。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國牛津研究院公布2025年「全球城市指數」（Global Cities Index）榜單，全球最佳城市前3名分別為美國紐約、英國倫敦、法國巴黎。台北則排名第60名，贏香港、日本京都、北京。

這項指數針對全球1000個最大的城市進行全面評估，以經濟、人力資本、生活品質、環境及治理等5大面向，衡量每個城市的優勢。

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排行榜前10名分別為美國紐約（100分）、英國倫敦（98.5分）、法國巴黎（94.4分）、美國聖荷西（94.2分）、美國西雅圖（91.8分）、澳洲墨爾本（90.7分）、澳洲雪梨（90.6分）、美國波士頓（90.3分）、日本東京（90.3分）、美國舊金山（90.3分）。

其中，冠軍紐約因龐大的GDP、優越的人均收入與眾多企業總部聚集，連續第2年位居榜首；亞軍倫敦，在人力資本指標部分，排名全球第1，專家認為這要歸功於倫敦擁有領先全球的學府、多元勞動力、國際企業組織總部雲集，倫敦的GDP也傲視群倫。

台北市以總分75分，位居第60名，在5大指標之中，最出色的是生活品質，全球第15名，人力資本第44名，城市治理第75名，經濟排第263名，環境排第283名。此外，台北在區域領導者、產業中心2項分類列於全球領先群。

除了台北，新竹（第201名）、台中（第223名）、高雄（第231名）、台南（第270名）、嘉義（第377名）的排名都在前400名。

台灣鄰國城市方面，首爾（第15名），新加坡（第21名），香港（第72名），吉隆坡（第79名），大阪-京都（第100名），北京（第152名），雅加達（第159名），曼谷（第199名）。

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