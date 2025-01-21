中國掠奪式挖角 引發韓半導體業憂心

三星電子與SK海力士等韓國半導體巨頭已加強措施，防止員工遭挖角。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國掠奪式的挖角，引發南韓半導體業界憂心。一家半導體設備公司的代表說，「在新技術發表不到1天，主要工程師就收到招聘邀請，這種情形已達到關鍵時刻，使得留住核心人才越來越困難」。

南韓朝鮮日報報導，業界人士21日透露，鎖定南韓半導體業重要人員的中國半導體公司正加劇挖角努力，而之前的相關努力集中在記憶體大廠，如三星電子與SK海力士，如今擴展到人工智慧（AI）半導體與設備製造的新興企業，讓半導體業者憂心忡忡。

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一名半導體公司高級主管透露，「我們對於新技術或數據的披露越來越謹慎，需要強化內部安全措施，以遏阻人才與資訊外洩」。他提到近期發生的一起事件說，「在一項技術發表後不到1天，我們的重要人員就收到聘僱邀請，顯示我們的內部資料大量曝光」。

中國最關注的仍是記憶體領域，這是其科技野心不可或缺的部份。近期成都高甄科技公司62歲的崔姓執行長與61歲的製程設計首長，因涉嫌盜用三星電子的國家指定核心技術而面臨起訴。這些技術據信開發成本達27.8億美元。另外，涉嫌協助三星的關鍵半導體工程師轉移到中國的仲介也被起訴，據估計相關損失達30億美元。

報導說，本月19日負責調查國防工業和工業技術犯罪的水原地方檢察廳，起訴1家韓國中資企業的55歲經營人A某與43的設計團隊主管。兩人被控違反《防止工業技術洩漏和保護法》以及《防止不公平競爭和保護商業機密法》。檢方指控他們非法取得三星電子的技術，並用以開發與製造半導體清洗設備，同時將三星子公司SEME的機器人設計轉交中國企業。

面對中國企業的強力挖角，三星電子與SK海力士等半導體巨頭正加強措施，以保護員工，然而規模較小的企業，比如無廠半導體設計公司，以及那些專門從事智慧財產權或測試的公司則面臨較大的挑戰，這些企業因缺乏財力，來提供具競爭性的獎勵，因此容易遭遇人才被挖角的狀況。

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