電信業把關防詐 11月18日起核實商業簡訊

NCC指出，自11月18日起，所有商業簡訊發送前，都需要通過電信業者檢查。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕為防堵不法人士通過商業簡訊傳送內容行騙，國家通訊傳播委員會（NCC）自十一月十八日起，規定所有商業簡訊附加的連結、電話號碼都需要經過電信業者檢查與登錄資料相符合方可發送，否則商業簡訊一率不得夾帶URL、短網址或電話號碼。

今年一至十月 四十萬餘則惡意簡訊被發出

NCC主任秘書黃文哲表示，多數商業簡訊具有廣告性質，而今年一至十月有四十萬餘則惡意簡訊被發出，其中部分內容夾帶有URL、短網址或電話號碼，有些不法人士可能藉此誘導民眾點入網址或提供個資。

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黃文哲指出，為避免不法人士以商業簡訊行騙，十八日起，所有商業簡訊發送前，都要通過電信業者檢查，若經查與企業登錄資料不符、或未登錄相關資料者，都將不予發送，NCC也會在十一月底前修正相關行政指引。

他進一步說明，如企業有發送帶有URL、短網址或電話號碼的商業簡訊需求，受電信業者信任的企業客戶經審核可列入「綠色通道」，直接發出簡訊；非屬前述綠色通道對象，則需預先向電信業者提出申請，經電信事業審核通過，並登錄URL、短網址及電話號碼等企業專屬專用資料後，方可發送。

另一方面，黃文哲強調，個人簡訊單日不超過五十則，仍屬於秘密通信保障範圍，因此前述措施不影響一般民眾收發簡訊，有單日五十則以上簡訊發送需求的民眾也可向電信事業申請、核實身分後繼續發送簡訊；但若發送內容遭檢舉，仍會依據「打詐條例」等，採取終止或暫停服務措施。

黃文哲表示，前述措施目前屬於業者自律作為，並無相關罰則，後續會依據實施與防治情況，調整「電信管理法」或「打詐條例」相關內容。

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