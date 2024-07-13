綠電直送南科工程 明年底完工

台電161kV七股─南科線興建工程，在第一工區新建七股開閉所並採潛盾工法開挖電纜專用道，須穿越曾文溪河床約一．五公里長到南岸安南區。 （台電輸變電工程處南區施工處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕綠電直送南科園區！台電輸變電工程處南區施工處在台南市七股區施作161kV（十六萬一千伏特）七股—南科線工程，總工程費達一一九億元，其中在第一工區約一．五公里採潛盾工法穿越曾文溪河床，全線預定明年十二月底完工。

潛盾穿越曾文溪河床

為確保南科不缺電，台電推動再生能源加強電力網工程，施作161kV七股—南科線，將發電最多的台南七股區太陽光電引接至七股開閉所併入電網，藉以增加台南市七股地區再生能源併網容量約二GW，將綠電直供南科園區。

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台電輸變電工程處南區施工處昨邀請南科園區大用戶參訪位在曾文溪北岸的七股第一工區。台電輸變電工程處南區施工處處長張文旗表示，該工程由七股開閉所到南科變電所全長約廿公里，總工程經費一一九億元，土建工程分兩工區施工，第一工區新建七股開閉所並採潛盾工法開挖電纜專用道，須穿越曾文溪河床約一．五公里到南岸安南區，第二工區約十八．五公里則為明挖管路已完工，整個工程預定明年底前完成，主要供應南科園區及樹谷園區的工業用電及地區民生用電。

台電南區施工處副處長游健龍說，潛盾機施工深度達地下約卅．二米，在作業安全上採用多項現代科技應用防災，如人員AI影像辨識、配戴心律手環、即時定位、電塔安全電子圍幕系統、熱危害偵測系統、設置漏電檢測器等，確保施工人員作業安全。

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