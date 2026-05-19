美股收盤》科技股拖累多收黑 台積電ADR跌2.08％

美國華爾街股市受到科技股拖累，18日多收低，僅道瓊上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人持續關注油價與公債殖利率走勢，同時靜待中東衝突發展，美國華爾街股市受到科技股拖累，18日多收低，僅道瓊上漲。

綜合媒體報導，輝達20日將公布財報，市場對其表現抱持高度期待，不過輝達18日成為拖累標普的最大因素，輝達18日下跌1.33％。全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）本週也將公布財報，市場將藉此觀察美國消費者在高油價與整體通膨壓力下的消費狀況，沃爾瑪18日收盤上漲1.44％。

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記憶體晶片類股遭遇拋售潮，原因在於希捷科技（Seagate Technology）執行長在摩根大通（JPMorgan）會議上表示，新建工廠「耗時太久」，使得該公司股價重挫近7%，並拖累美光下跌近6％，市場憂心記憶體產能不足，進一步加劇賣壓。

其他焦點個股方面，Meta下跌0.49%、蘋果下跌0.8%、Alphabet上漲0.04%、微軟上漲0.38%、亞馬遜上漲0.27%。台積電ADR下跌2.08%，收在395.95美元。

道瓊指數上漲159.95點，或0.32%，收49686.12點。

那斯達克指數下跌134.41點，或0.51%，收26090.73點。

標普500指數下跌5.45點，或0.074%，收7403.05點。

費城半導體指數下跌285.95點，或2.47%，收11302.52點。

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