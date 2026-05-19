板信插旗三信4-1》經營權爭奪戰開打！ 板信劉家疑鑽漏洞恐為金金併

由板信商銀劉家主導的陣營，近期正大舉布局三信商銀股權，若再加計關係人與傳出自寶佳機構轉手的股份，板信陣營實質掌握的持股比例，恐踩《銀行法》規範紅線，更不排除為「金金併」佈局。（資料照）

〔記者楊心慧、李靚慧、徐義平／調查報導〕國內金融圈恐再掀腥風血雨！繼國票金在公股介入後落幕，如今戰火轉移至台中老字號「三信商業銀行」。據熟悉內情人士透露，由板信商銀劉家主導的陣營，近期正大舉布局三信商銀股權，若再加計關係人與傳出自寶佳機構轉手的股份，板信陣營實質掌握的持股比例，恐踩《銀行法》規範紅線，更不排除為「金金併」佈局，金管會應進一步了解板信銀持股、資金來源與實際控制情況，並要求板信銀說明未來是否會進行金金併。

板信銀回應，「目前本行未投資其他銀行股權」，強調媒體報導的持股加碼動作，屬於「股東家族投資」，並非板信銀的投資。至於未來是否有「金金併」的可能，板信銀表示，現階段該行無併購計劃，但未來若有合適標的與機會，亦不排除，以增加營運規模，但一切規劃以董事會決議為主。針對是否把三信商銀股權賣給板信陣營，寶佳不願回應。

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依照《銀行法》第25條對同一人或同一關係人持有同一銀行股份設有明確上限，並規定達一定比例須向主管機關申報並取得核准。

三信銀今年適逢董事改選，三信銀公司派股份為23.51％、板信關係戶6.57％、寶佳機構的部分為6.81％。根據市場掌握資訊，寶佳已將三信商銀股權賣給板信陣營，狀態是已簽約，但尚未過戶（目前是停止過戶期間），板信陣營可動員持股恐高達13.3%。另外，板信陣銀也與以蕭家為首的公司老股東聯手，三者股權近19%。

知情人士直言：「表面上看起來是不同名義人持股，但背後的錢，很可能都來自同一個口袋。」板信陣營加寶佳機構的股權兩者相加近13%，已超過法律規定9.9%上限，恐是試圖規避規範的一種手法，金管會應調查是否涉及應申報卻未申報、鑽漏洞的問題。

事實上，三信商銀自2015年國票金併購案後，曾催生俗稱「國票三信條款」的修法，近年多次成為寶佳、遠航等市場派勢力鎖定的對象。

熟悉金融整併動態人士分析，板信陣營若實質掌握三信商銀，下一步極可能推動兩家銀行「金金併」，藉此跨越區域型銀行的規模門檻，進一步改寫中南部金融版圖，更牽動數十萬存戶權益及台灣金融市場穩定。

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