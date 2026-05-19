板信插旗三信4-3》板信銀過往爭議多 搶經營權引爆市場不安

板信商銀前董事長劉炳輝因財報不實案，遭法院判處3年6月有期徒刑確定。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕板信商銀過去爭議連連，外界之所以對板信劉家入主三信商銀高度警戒，關鍵在於板信銀過去曾多次爆發監理與司法爭議，讓市場擔憂，例如2005年概括承受嘉義市第一信用合作社後，挾此進軍中南部，卻隨即爆發監理爭議與裁罰事件板信商銀、前董事長劉炳輝因財報不實案，遭法院判處3年6月有期徒刑確定、2021年因行員挪用客戶循環性貸款，遭金管會裁罰200萬元，如今板信陣營大動作佈局三信商銀，金融圈質疑聲浪也隨之炸鍋，擔憂過往爭議與治理風暴恐怕再度重演。

劉炳輝被控2009年透過人頭戶購買子公司板信資產管理公司的北市松山區6筆土地，再向板信銀申請無擔保貸款1.6億餘元，卻未在財報中揭露此項關係人重大交易訊息，被高等法院於2019年依違反證券交易法「申報公告財務報告不實罪」，判3年6月徒刑，雖然劉提起上訴，卻於2020年7月被最高法院駁回上訴，全案定讞。

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板信商銀2005年概括承受嘉義市第一信用合作社後，藉此大舉進軍中南部市場，但隨後即接連爆出監理爭議與裁罰事件；板信商銀於2021年間，因行員挪用客戶循環性貸款，遭金管會裁罰200萬元，顯示管理上恐有問題。

金融圈人士指出，三信商銀長期被視為體質相對穩健的地方銀行，不過板信結合建商背景法人勢力、寶佳機構等勢力爭奪經營權，讓不少股東與存戶憂心未來公司治理與授信風險。尤其近期金管會才剛加強清查銀行透過企業、租賃公司承作大額周轉金，再間接流向房地產市場的問題，顯示主管機關對不動產授信風險高度警戒。

雖然《銀行法》第32條至第33條，已對銀行與關係之間的授信設有限制，但金融圈人士坦言，實務上若掌握董事會席次，重大授信案仍存在相當操作空間。熟悉板信內情人士更指出，板信劉家過去曾被質疑利用人頭戶購入板信商銀子公司土地，再向自家銀行申請無擔保貸款，引發外界對隱匿關係人交易與利害關係人交易的疑慮。

市場人士也呼籲，金管會作為金融秩序守門人，面對具有監理爭議紀錄的金融機構進一步擴張版圖，應以更高標準進行實質審查，避免金融整併最終演變成另一場公司治理危機。

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