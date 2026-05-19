板信插旗三信4-4》金管會：大股東適格性須審查

針對三信銀行傳出經營權大戰，銀行局強調，依規定，擬持有超過10%，應事先向金管會銀行局申請核准（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕三信銀行今年要改選，對於外傳市場派有意聯合其他股東，拿下經營權，對於相關「產金分離」問題，金管會銀行局局長童政彰表示，單一股東持股超過一定比例（如10%）時，必須事先向金管會申請核准並進行「大股東適格性審查」，這也是「產金分離」原則的具體展現。不過，金管會強調，相關原則法令規範，已經很清楚，「個案不予評論。」

首先，板信銀向寶佳機構購買三信銀行的股份，是否有掌握？童政彰表示，現階段不宜對個案、詳細的敘明，就法令來看，依銀行法第25條相關規定，同一人、同一關係人持有銀行股份超過5%，持有之日起10日內應向本會「申報」。

請繼續往下閱讀...

其次，如果，擬持有超過10%，應事先向金管會銀行局「申請核准」，也就是要先經過主管機關點頭同意；倘同一人或同一關係人擬持有銀行股份逾10%，依規定就符合誠信、正直、守法性及與銀行之利害關係、財務及業務有助於銀行之健全經營、資金來源等提出合理說明。

其次，童政彰表示，依「銀行法」第二十五條第二項規定，持有已發行有表決權股份申報應注意事項」，同一人、同一關係人申報持有銀行股份時，應將實質受益人或最終控制權人併列入申報範圍。換言之，現行法規已對於金融機構之股權管理納入實質受益人之觀念，以落實股權透明化。

不過，針對板信銀在三信銀的持股，銀行局是否會進一步了解，相關金流動向以及調查，是否已經佈局「金金併」等；銀行局仍強調，個案不宜逐一回應，主管機關僅就原則性政策進行說明。

此外，銀行局說明，「產金分離」原則的用意，是把「一般商業」與「金融業」劃分界線，防止產業資本過度掌控金融機構，避免發生企業掏空；一般產業若要投資金融控股公司或銀行，單一股東持股超過一定比例（如10%）時，必須事先向金管會申請核准並進行「大股東適格性審查」。

●相關新聞請見

板信插旗三信4-1》經營權爭奪戰開打！ 板信劉家疑鑽漏洞恐為金金併

板信插旗三信4-2》板信布局引爆產金分離疑慮 專家籲修法堵監理漏洞

板信插旗三信4-3》板信銀過往爭議多 搶經營權引爆市場不安

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法