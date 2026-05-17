美國列出伊朗協議五項條件 德黑蘭挨了一記悶棍

美國提出與德黑蘭達成協議的五個關鍵條件，其中包括「只允許一個伊朗核設施繼續運作」。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國列出伊朗核協議的五項條件。根據伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars news agency）週日（17日）報導，美國提出了與德黑蘭達成協議的五個關鍵條件，其中包括「只允許一個伊朗核設施繼續運作」。

報導指出，華府提出的其他四個條件包括拒絕支付任何賠償或損害賠償金，要求伊朗向美國轉移400公斤鈾，拒絕釋放伊朗25%的被凍結資產，並將所有戰線停止戰爭的條件設定為談判的結果。

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此前，伊朗方面表示，協議的關鍵條件包括結束所有戰線的戰爭（包括黎巴嫩的戰爭）、解除制裁、解凍伊朗資產、賠償戰爭損失，以及「承認伊朗對荷姆茲海峽的主權」。

自美國和以色列2月對伊朗發動攻擊以來，區域緊張局勢不斷升級。德黑蘭方面隨即對以色列以及美國在海灣地區的盟友發動攻擊進行報復，並關閉了荷姆茲海峽。

在巴基斯坦的斡旋下，停火於4月8日生效，但伊斯蘭堡的會談未能達成持久協議。美國總統川普後來無限期延長了停火。

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