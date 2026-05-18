＜主動式ETF＞台股衝破4萬點！台股基金前4月績效大勝ETF

記者張慧雯／專題報導

台股穩居4萬點大關之上，甚至多次朝4萬2千點挺進，今年以來飆漲超過4成，台股基金績效同步起飛。根據統計發現，今年以來至4月底為止，無論是一般型、科技型、中小型、店頭型台股基金前三名報酬率幾乎都在9成以上，績效大勝ETF、成為新焦點。

2026年台股衝上4萬點大關，主動型台股基金選股爆發力驚人。數據顯示在強勁多頭行情中，傳統台股基金的超額報酬優勢大幅領先。（歐新社）

元大新主流基金漲107% 主動型基金完勝ETF

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排名第一的元大新主流基金，前4月報酬率翻倍、高達107.1%，野村台灣運籌基金報酬率也來到95.7%，元大經貿排名第三、也有94.1%，台股基金前七名報酬率都超過9成；對比主動式ETF，今年以來績效第一名為主動統一台股增長（00981A）、報酬率約7成，第二名主動第一金台股優（00994A）、報酬率67.2%，第三名主動群益科技創新（00992A）報酬率66.5%。

今年以來台股基金與台股主動式ETF績效表

法人分析，近年來市場一直將目光放在ETF身上，過去投資人最熟悉的台股基金反而被淡忘。不過，若是觀察這些台股基金績效報酬率反而更好，只不過ETF標榜「低費率」，台股基金的管理費率較高，但投資人莫忘投資初衷。

玉山投信也表示，仔細觀察各類型績效居前的台股基金，今年來漲勢更超越大盤逾1倍，且從類型來看，表現居前的以一般型最佳，中小型居次，再來為科技型、店頭型，反映出台股這波超強多頭加持下，經理人選股才是績效勝出的王道，基金類型的影響反而其次。

針對台股頻創歷史新高，不少投資人擔心，加權指數已站上4萬點之上，現在投資台股是否有追高風險?法人戲稱，比起追高風險，其實，眼下最大的風險就是「你還沒上車」；玉山投信認為，投資台股關鍵不在指數高低，而在成長動能是否延續，在AI帶動的科技成長性未見到反轉前，投資人不妨持續採取定期定額方式，穩健參與指數成長行情。

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