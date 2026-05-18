台股開盤》台積電領逾1200家齊殺 指數跌逾千點

台積電領逾1200家齊殺，指數跌逾千點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資者正在權衡美國總統川普警告伊朗「迅速行動」後，地緣政治緊張局勢再度升級，週一亞洲盤美期指走跌，亞股也跟著下挫，台股在台積電、聯電、台達電、台光電等開盤下挫，指數開盤跌76.54點，以41095.82點開出，在記憶體、ABF載板、面板、低軌衛星、矽光子、AI、高價股領殺下，傳產與金融亦走弱下，指數開低走低，在上市櫃1230家同步下跌，跌逾千點，回測40170點。

週一韓股跌勢最慘，在三星電子與SK海力士領跌，指數開低跌逾4.6%，摜破7200點，日股跌勢相對較輕，不過，早盤也跌近1%，或600點。

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上週五受科技股下跌和美國公債殖利率上升的影響，美國股市下跌。道瓊工業指數跌537.29點、1.07%，標準普爾500指數下跌1.24%，而那斯達克指數則下跌1.54%，費城半導體指數重挫4.02%，台積電ADR下跌13.37美元、3.20%，收在404.35美元。

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