＜主動式ETF＞主動式ETF規模狂飆破5千億 引爆百萬存股族轉向潮

記者張慧雯／專題報導

ETF風水輪流轉!這兩年從高股息、市值型，到今年主動式ETF崛起!細數台灣主動式ETF正式邁入一週年，當初放手買的投資人如今報酬率都超驚豔，根據統計，自去年4月起至今年4月底為止，已掛牌的14檔台股主動式ETF，成立以來有3檔ETF報酬率翻倍，也難怪市場熱度居高不下、投資人趨之若鶩，現在流行的不是存股、而是存ETF!

相較於傳統基金，主動式ETF募集金額動輒以百億元起跳，顯示投資重心已從「存個股」轉向由經理人選股的主動式ETF。（路透）

募集規模翻倍跳 投資人追蹤經理人取代盯個股

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根據投信投顧公會最新資料顯示，目前台股主動式ETF總檔數高達十多檔且陸續掛牌中，同時總受益人數順利突破百萬人大關、超過104萬人，連續23週寫下歷史最高紀錄；投信業者也坦承，有別於以往募集新基金規模僅10多億元、20多億元、40億元已經算「很棒」的情景，主動式ETF則魅力驚人、募集金額幾乎都百億元起跳，而過去社群網站股板討論的多是「個股」，如今討論的都是ETF，尤其是主動式ETF產品，更有投資人每日追蹤個股進出動向，希望能搭順風車。

台灣ETF市值分布現況



根據Lipper統計顯示，主動式ETF中，自成立以來報酬率跑第一的就是主動統一台股增長（00981A）、報酬率高達187.9%，第二名則是主動野村臺灣優選（00980A）、報酬率達127.22%，第三名為主動群益台灣強棒（00982A）、報酬率124.31%，除了這三檔ETF報酬率全數翻倍外，第四名的主動野村台灣50（00985A）也幾乎翻倍。

細數國內首檔主動式ETF--主動野村臺灣優選ETF去年4月22日成立、5月5日掛牌以來，短短一年台灣已發行28檔主動式ETF（含國內、外主動式ETF），規模逾新台幣5000億元，投信業者也直指，不只國內投資人對主動式ETF青睞有佳，事實上，去年全球主動式ETF進入爆發期，發行檔數不僅較2024年增加七成，也大幅超越被動式ETF與共同基金的發行數量。

台灣主動式ETF 規模可望翻倍成長

野村投信投資策略部副總樓克望指出，目前台灣主動式ETF規模約佔整體ETF市場約5%，其中近80%資金集中在國內股票型，其次則為國外股票型與債券型，相較於全球市場，主動式ETF剛滿一週年的台灣仍有極大的成長潛力與空間，未來隨產品多樣化如債券型與國外型等，規模可望翻倍成長。

台股主動式ETF績效一覽表



口袋證券提醒，在投資主動式ETF時，投資人應將觀察重點放在經理團隊如何實踐選股策略，特別是在市場多空轉換之際，主動策略是否能有效規避跌幅並領先大盤反彈；此外，主動式ETF的表現高度仰賴經理人的專業判斷與策略執行，績效表現可能與傳統指數產生脫鉤風險，同時，儘管具備動態避險機制，面對市場整體的系統性風險時仍有價格波動的可能，投資人應回歸自身風險承受能力，作為長期核心配置的一部分，透過定期檢視策略執行狀況，掌握主動式ETF所帶來的超額紅利。

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