＜主動式ETF＞科技股太高不敢追？平衡型基金「進可攻退可守」賺波段

記者張慧雯／專題報導

科技股狂飆，無論是台股、美股都一去不回頭，還是有許多保守型、穩健型的投資人不敢進場，這時候該怎麼辦？投信業者統計，平衡型基金也有不錯的報酬率，統計今年以來至4月底為止，平衡型基金報酬率約在6至7成間，表現亮麗！

平衡型基金報酬率

靈活調度股債比 穩健族進場首選

簡單來說，平衡型基金就是股債混合型的基金，基金可以同時投資股票、債券，基金經理人依景氣變化進行調整，景氣好的時候多佈局股票，景氣衰退時則拉高債券部位，具備「進可攻、退可守」的機動性；投信多建議穩健型或保守型投資人可考慮平衡型基金，經理人因應市場變動調整最佳股、債投資比例，具備「追漲抗跌」的特色。

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聯邦投信總經理莊雅晴表示，近年全球金融市場不確定性升高，包括通膨壓力、利率政策轉向及地緣政治風險，使單一資產投資面臨較大波動，在此背景下，混合型基金透過跨資產配置與動態調整策略，逐漸成為投資人資產配置的重要核心工具。

平衡型基金透過靈活調整股票與債券比例，對於面對科技股高點「想追又怕被套」的投資人，是兼顧參與行情與下檔防護的配置工具。（路透）



她指出，「聯邦金鑽平衡基金」、佈局亞太成長動能的「聯邦環太平洋平衡基金」，及因應全球減碳趨勢的「聯邦低碳目標多重資產基金」，及投資全球股債的「聯邦高息策略多重資產基金」等，透過多元資產的均衡與靈活配置，為投資人創造穩健的長期價值，更獲得2026年Lipper台灣基金「混合型團體」大獎。

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