國銀對中國曝險14.59％ 立委要求降低對中國依賴

儘管最新統計，國銀對中國曝險占比已經降至14.59％，不過，立委仍要求應該降低對中國依賴。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天赴立院財委會備詢。針對本國銀行對中國曝險的風險問題，彭金隆表示，根據最新統計，國銀對中國曝險從過去歷史最高峰、佔全體銀行淨值的71%，已經降至14.59%，不過，民進黨立委郭國文質詢指出，國銀仍應該持續減少對中國曝險，以降低對中國的經貿依賴程度。

彭金隆今天赴立院財委會，針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略進行專案報告及備詢。

請繼續往下閱讀...

立委郭國文表示，從「西進」到「東進」，外界持續關注曝險的問題，其中，有很多討論提及，中國曾經多次提及要廢掉ECFA，尤其，因為國銀對中國投資很多、曝險很高，因此，究竟我們曝險規模要降到多少，才能有效擺脫中國的依賴，以及避免中國用經貿作為手段威脅？

對此，彭金隆回應，歷史上，國銀對中國曝險占整體淨值比重最高為2014年第四季的71％，現在持續減少，目前僅約14.59％；我們對任何一個市場依賴程度越小，所承受風險低；至於金管會並沒有評估過，曝險究竟要降低到多少比重，因為銀行業者是按照其整體全球佈局安排。

郭國文則要求，金管會回去要評估一下，向業者勸說、調整降低對中國金融曝險。

此外，金管會說明，根據現行規定，本國銀行對中國地區之「授信」、「投資」及「資金拆存」總額度，不得超過銀行淨值之1倍，也就是占比不能超過100%。

若就絕對金額來看，截至去年十月底，銀行、保險與證期投信顧業對中曝險金額，已經減少至7724億元、年減1823億元或19％，創下史上最低金額紀錄，金融業主管表示，中國經濟持續降溫，若趨勢不變，曝險很快就會看到「六字頭」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法