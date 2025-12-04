台美關稅協議再爆內幕 ! 美商務部長暗示投資金額逾3000億美元

美國商務部長談台美關稅協議，暗示投資金額超過3000億美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克週三接受美媒《CNBC》採訪指出，針對台美貿易協議「我們還在進行磋商，本屆政府的目標是把半導體製造業帶回美國」。然，《彭博》報導，美國商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 週三 （3 日） 談到台美貿易談判，暗示台灣投資美國的金額超過3000億美元（約新台幣9.39兆元），台灣總統賴清德則列出幾個需要改進的問題。

賴清德週三表示，台灣支持川普總統重振美國產業的目標，包括提升半導體產量。他指出，要實現這一目標，美國需要減少對台灣作為晶片主要供應地的依賴。賴清德表示，為了落實這些計劃，台灣企業需要得到一些保障。

盧特尼克在9月曾說，希望美國採購的半導體中，40-50% 將在美國本土生產。

同日，在一段為《紐約時報》DealBook峰會錄製的採訪中，賴清德表示，台灣支持美國總統川普的美國再工業化目標，包括提高半導體產量，而這個目標代表美國需要降低對台灣這個關鍵晶片來源的依賴，因此，台灣企業需要更多保障。

賴清德指出，理解川普總統的迫切感。這個 40-50% 的目標能否在這段時間內實現，不只取決於台灣的支持，也關乎美國政府在各方面的推動能力，包括土地取得、水電供應、勞動力、人才培養、投資獎勵。

他補充，如果美國政府能夠有效落實上述層面，川普的目標將更可能實現。

