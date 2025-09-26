美股收盤》英特爾飆近9％！道瓊跌173點 台積電ADR下挫

週四美股下跌。（彭博社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕經濟數據加劇了聯準會降息的不確定性，及甲骨文領跌，週四美國股市收盤走低，道瓊工業指數下跌173點、0.38%，標普500及那斯達克指數均下跌0.5%，費城半導體指數下跌0.2%，台積電ADR下挫1.44%，收在276.66美元。

綜合外媒報導，週四甲骨文股價下跌5.53%，已較近期高點下跌近16%，起因是市場對人工智慧產業創紀錄的高估值及潛在的風險感到擔憂。除了甲骨文，特斯拉也是當日表現最差的股票之一，下跌4.38%。其他大型科技股如輝達則上漲0.41%、蘋果上漲1.81%、微軟下跌0.61%、亞馬遜下跌0.94%。

華爾街 （WSJ） 報導，英特爾邀請台積電投資或進行潛在合作，收盤大漲8.87%，延續前一日的強勁氣勢。

數據顯示，截至9月20日當週，美國初次申請失業救濟人數經季節性調整後下降1萬4000人，至21萬8000人，低於接受經濟學家先前估計的23.5萬人，也比上一季修正後的初請失業金人數少1.4萬人。強勁的就業數據，以及第二季國內生產毛額強勁上調至3.8%，可能意味著聯準會在再次降息前會猶豫不決，成為削弱牛市的關鍵催化劑。

投資人在週五即將公布的個人消費支出價格指數（PCE）前也保持謹慎，並密切關注美政府是否關門的動向。

道瓊工業指數下跌173.96點或0.38%，收45947.32點。

標準普爾500指數下跌33.25點或0.50%，收6604.72點。

科技股那斯達克指數下跌113.16點或0.50%，收22384.70點。

費城半導體指數下跌12.32點或0.20%，收6284.67點。

