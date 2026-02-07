春節省錢大作戰4》foodpanda會員限定加碼！指定品牌享最低68折

foodpanda 2月期間特別針對會員加碼推出多層折扣機制。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕春節期間外送訂餐需求攀升，foodpanda在2月期間特別針對pandapro會員加碼推出多層折扣機制，從會員專屬折扣到指定品牌的「雙重疊加」策略，最高折扣幅度下探至68折，讓會員在年節訂餐時可享有更高折抵彈性。

pandapro會員使用優惠碼【馬上叫外送】可享85折（最高折抵45元），折扣力道優於一般用戶的9折（最高折抵30元）。 其中，透過「品牌加碼疊加」優惠，即日起至2月22日，會員下訂頂呱呱、珍煮丹、漢堡王等指定店家，可先享有品牌提供的8折優惠，再輸入代碼【馬上叫外送】享額外85折，疊加後最高可享68折。

此外，下訂必勝客指定店家滿450元享85折後，疊加優惠碼後最高也可享72折；非會員用戶下訂上述品牌亦有85折起疊加9折的優惠，最高可享約77折，相較下，會員在春節訂餐時有著更顯著的省錢優勢。（後續調整仍以業者公告為準）

