春節省錢大作戰2》美食生鮮送到家！Uber Eats春節外送縣市限定折扣

2026/02/07 07:00

過年期間不出門，Uber Eats推出春節外送縣市限定折扣，照樣可以吃好買齊。（業者提供）過年期間不出門，Uber Eats推出春節外送縣市限定折扣，照樣可以吃好買齊。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著春節假期即將展開，居家聚餐與年節採買需求明顯升溫，外送平台也同步加碼促銷力道。

Uber Eats因應年節期間美食與生鮮雜貨訂單量攀升，推出多項春節限定優惠，從會員專屬折扣到支付加碼回饋，滿足民眾在過年期間少出門、照樣吃好買齊的需求。

（資料由業者提供）（資料由業者提供）

即日起至2月10日，Uber One會員於指定餐廳消費滿399元，輸入【馬上省】可享85折（單筆最高折抵70元），輸入【新春嚴選】則可享85折、單筆最高折抵100元；此外，輸入【台新新春祭】並使用台新卡支付，還有機會抽中最高4折的優惠。

生鮮雜貨方面，即日起至2月28日，新客於生鮮雜貨首購單筆消費滿449元，輸入【馬年新客省】可折抵150元一次。

即日起至2月10日期間，好市多商家新客首購單筆滿1,099元，輸入【新客馬年省】可享200元折抵，並加碼提供外送費與服務費全免。

另針對全台12大縣市（如基隆、苗栗、彰化、南投、宜蘭等服務區域），平台也推出區域限定優惠，輸入「地區專屬代碼」，如【八折吃吃】、【八折省省】，即可享訂單8折優惠。（後續調整仍以業者公告為準）

