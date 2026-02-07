春節省錢大作戰1》Uber乘車優惠懶人包 返鄉、出遊、省錢一次搞定

Uber將於2月11日起展開為期12天的春節加碼活動 。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕春節長假將至，面對返鄉人潮與走春停車難題，本報特別整理出Uber春節期間優惠方案，協助民眾在年節期間能輕鬆又省錢的穿梭各大都會區。

Uber將於2月11日起展開為期12天的春節加碼活動 針對返鄉、出遊及拜年需求，推出了階段性的乘車優惠禮包。

首波優惠自2月11日至2月15日 推出「返鄉首選」方案，民眾只要輸入優惠代碼【返鄉馬上叫】，即可享乘車優惠禮包，涵蓋返鄉期間最常見的交通需求，包括火車站與高鐵站接駁行程，以及寶寶優步、毛孩優步、六人座與加大六人座等多元行程選擇。

優惠內容包含：標準型優步與優步小黃於指定火車站共享2趟88折（單趟最高折抵40元）；多元車型共享4趟8折（單趟最高折抵100元）；另提供4趟高鐵站行程85折（單趟最高折抵500元），協助民眾在返鄉高峰期間更彈性順暢的安排行程。

接續登場的則是除夕至初三（2月16日至2月19日）春節乘車尖峰時段。Uber依日期分別推出【除夕馬上叫】、【初一馬上叫】、【初二馬上叫】與【初三馬上叫】等優惠代碼，每日限量發放888組。

此波優惠可享標準型優步、優步小黃於指定營業區域共6趟8折（單趟最高折抵40元）；以及寶寶優步、毛孩優步、六人座優步及加大六人座優步共8趟8折（單趟最高折抵100元），以及4趟高鐵站行程85折（單趟最高折抵500元）。

最後，針對2月20日至2月22日的開工返程時段，Uber也同步推出乘車優惠，協助通勤族與返工族順利返回工作崗位。

期間只要輸入優惠代碼【開工馬上叫】，即可享標準型優步、優步小黃於指定火車站共2趟88折（單趟最高折抵40元）；以及寶寶優步、毛孩優步、六人座優步及加大六人座優步共4趟8折（單趟最高折抵100元），以及4趟高鐵站行程85折（單趟最高折抵500元）。（後續調整仍以業者公告為準）

