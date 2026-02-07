春節省錢大作戰3》 出國也能省！Uber One會員尊榮禮遇、海外專屬優惠公開

Uber鎖定春節出國旅遊人潮，於2月期間針對韓國、香港及日本推出海外專屬乘車優惠。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕除了國內返鄉與走春需求外，Uber也同步鎖定春節出國旅遊人潮，於2月期間針對韓國、香港及日本推出海外專屬乘車優惠，最高可享8折優惠。

對於春節計畫出國旅遊的民眾，Uber於2月份針對韓國、香港及日本提供專屬乘車代碼，最高可享8折優惠。自2月9日起至2月28日，在韓國輸入指定代碼【韓國馬上叫】，單趟最高可折抵5,000韓元；在香港輸入指定代碼【香港馬上叫】最高折抵50港幣；日本則是輸入【日本馬上叫】提供最高折抵1,500日圓優惠。

請繼續往下閱讀...

（資料由業者提供）

Uber One會員專屬乘車優惠方案

此外，Uber也針對Uber One會員推出專屬加碼優惠，即日起至2月28日會員只要輸入優惠代碼【會員一路發】，即可獲得總價值最高4,000元的乘車優惠包。

首先，Uber One會員可享指定火車站行程4趟8折（單趟最高折抵45元）、高鐵站行程8趟8折（單趟最高折抵200元，南港、台北與板橋高鐵站不適用），以及機場行程2趟8折（單趟最高折抵200元，桃園機場接機不適用）。

區域限定優惠方面，Uber進一步針對桃園、新竹、台中、台南與高雄等地區，提供尊榮優步、純電舒適優步與舒適優步4趟8折的會員專屬優惠（單趟最高折抵100元）；同時在桃園、新竹、台中、台南、高雄與宜蘭地區，會員亦可享六人座優步與加大六人座優步4趟8折（單趟最高折抵100元），並加碼提供4趟8折的優步小黃乘車優惠（單趟最高折抵60元）。

此外，另提供「宜蘭地區限定」標準型優步4趟8折的限定優惠（單趟最高折抵60元，不適用於優步小黃）；同時 Uber One會員亦可享有4趟每趟折抵50元的「優快送」優惠，進一步擴大春節期間的會員回饋範圍。（後續調整仍以業者公告為準）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法