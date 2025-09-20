最低工資26日拍板》 勞方︰連9漲還不夠 2百萬本勞陷低薪

外界擔憂最低工資持續調高，將推升物價並提高失業率，台灣勞工陣線以相關數據反駁（勞陣提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部將於26日上午10時召開最低工資審議會議，討論明年的最低工資調幅。儘管自105年以來，歷經「連9漲」，使目前最低工資月薪已達2萬8590元、時薪190元，但仍有26%、約200萬本國受雇勞工，其就業保險的投保薪資級距在3萬300元以下；且多數月薪在3至5萬元的勞工，過去10年月薪未漲，卻同樣面臨物價大幅攀升、購買力下滑，領取的薪資反而與最低工資的距離愈來愈近。

為了讓最低工資審議委員得以充分掌握經濟情勢、就業環境、物價上漲等狀況，據了解，今年研究小組製作的研究報告，除了既有數據外，也納入未來展望的分析，期望讓審議委員得以在實際數據支持的背景下，調整幅度能達到「反映物價上漲的事實」，以保障勞工的基本生活，並讓勞資雙方可以「共享經濟成長的果實」的目標。

回顧自基本工資以來的調漲歷程，台灣曾在1997年金融海嘯期間以經濟不景氣為由「凍漲」，直至96年月薪才從1萬5840元調漲至1萬7280元，時薪從66元調整至95元。直到前總統蔡英文執政、2017年開始，基本工資才連續每年調漲，使月薪從105年的2萬8元調至2萬8590元，總調幅約42.9％；時薪由120元調至190元，總調幅約58.3％。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋痛批，台灣在近30年前，迷信用降低成本來提高企業的獲利，導致最低工資長期凍漲或微幅調高，成為台灣長期低薪的重要成因之一。即使最低工資已經歷9度調漲，明年繼續「連10漲」，讓最低工資進一步向3萬元靠攏，但大多非領最低工資的勞工薪資仍無法進一步提高，恐造成愈來愈多勞工的薪資貼近最低工資，成為「邊際勞工」的一群。

根據統計，2025年1至6月經常性薪資中位數較低的前5大產業，包括其他服務業（2萬9619元）、教育業（3萬833元）、住宿及餐飲（3萬1506元）、支援服務業（3萬2467元）、藝術、娛樂及休閒服務業（3萬2810元），金額都極為貼近最低工資。

對於外界擔憂最低工資持續調高，除了將推升物價，也將提高失業率，台灣勞工陣線整理相關數據指出，台灣近年來穩定調升最低工資，並未出現經濟學者所擔憂的企業出走或失業大增現象，即使最受影響的青年（15~29歲）族群，其失業率也未出現相關影響。對於調薪可能推升物價的質疑，在過去幾年CPI變動中並無出現明顯因果，反而是國際能源、原物料及國內租賃成本上揚，才是對推升物價的主因。

