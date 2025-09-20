晴時多雲

最低工資26日拍板》資方︰經濟外強中乾 力拼縮小漲幅

2025/09/20 12:01

最低工資審議會議即將在本周5（26）日舉行，圖為去年會議（記者李靚慧攝）最低工資審議會議即將在本周5（26）日舉行，圖為去年會議（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資審議會議即將在本周5（26）日舉行，據了解，今年在最低工資研究小組提交的研究報告中，除了現有經濟數據的呈現，更分析了廠商面對經濟的不確定性，特別是在美國關稅衝擊下，近期國內減班休息（無薪假）人數暴增，預期資方將據此提出有力的4大關鍵訴求，強調當前經濟「外強中乾」、產業復甦不均，若貿然大幅調薪，恐對不穩定的就業市場與弱勢產業造成衝擊，藉此爭取縮小調幅。

資方代表認為，雖然2025年全年經濟成長率預測上修至4.45%，但作為景氣「領先指標」的數據已出現疲態，觀察製造業生產動向指數，也顯示廠商展望趨於保守。

成長集中特定產業 領先指標現疲態

資方強調，當前的經濟成長高度集中於特定產業。此次報告明確指出，目前經濟成長的動能主要來自「電子零組件及資通訊產品帶動出口」，以及半導體業者擴充產能所支撐，許多傳統產業及內需產業仍在艱困經營。從勞動生產力來看，今年上半年僅電腦、電子產品製造業出現近5成的年增率，但汽車及其零件製造業與基本金屬製造業卻呈現衰退。

不僅如此，國人主要從事的內需服務業，今年1至7月，批發業與餐飲業的成長幅度趨緩，零售業的營業額更呈現衰退，資方認為，這些數據凸顯相關內需產業並非「經濟成長」的受益者，若強制以相同幅度調升最低工資，無異於雪上加霜。

另一個將成為資方爭取減少調幅的有利數據，就是勞動市場潛藏的風暴。根據勞動部最新揭露，至8月底，俗稱「無薪假」的減班休息人數已攀升至7334人，其中6870人為製造業勞工，其中廠商自認為是「受關稅影響」的人數高達6246人，也以製造業居多，凸顯傳統製造業正承受巨大的經營壓力。資方擔憂，協商中的美國關稅尚未定案，若此時先拍板大幅提高明年的勞動成本，將導致已在苦撐的企業可能被迫採取更激烈的手段，如裁員或停業，進而衝擊整體就業市場的穩定。

也有代表提醒，應關注受最低工資調整影響最深的產業。也就是住宿及餐飲業、支援服務業、零售業等，「經常性薪資中位數」較低的內需服務業，這些行業的共同特點是利潤薄、勞力密集，且高度依賴基層勞動力。在上述行業已面臨營運衰退、成長放緩等壓力下，原本吸收成本的能力就有限，若薪資成本上漲過快，最終仍只能被迫轉嫁給消費者，或是透過減少雇用、自動化等方式來降低人力。

