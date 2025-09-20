晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

最低工資26日拍板》憂美關稅衝擊 勞動部各項支援方案盡出

2025/09/20 13:45

最低工資審議會議9/26將舉行，擔憂美國關稅衝擊，勞動部已提出各項支援方案。（記者李靚慧攝）最低工資審議會議9/26將舉行，擔憂美國關稅衝擊，勞動部已提出各項支援方案。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資審議會9月26日即將登場，日前公布的減班休息（無薪假）數據，讓勞動部官員頭皮發麻，認為勢必對明年的調幅有所影響，儘管台美洽談中的美國關稅仍未定案，但勞動部已搶先祭出｢5大支持勞工安定就業措施」，除了給予9大行業無薪假勞工7成薪資補貼、得併領訓練津貼；後續更將推出「先僱後訓」及「僱用獎助」等制度，只要聘僱失業勞工，雇主最高可獲3萬6000元獎勵，就是希望將關稅衝擊降至最低。

勞動部指出，因應美國關稅戰、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，為確保勞工穩定就業，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，於「安定就業」及「照顧民生」項下積極推動5大支持勞工安定就業措施，並挹注勞工保險基金，維護勞工權益與民生安全。

特別是為了「安定就業」，勞動部提前自8月1日起，推出強化版僱用安定措施，鎖定「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等9大行業，將減班勞工薪資差額補貼的比例，由原本的5成提升至7成；更鼓勵勞工利用減班休息期間參訓，依實際訓練時數申請訓練津貼，每月最高可領1萬7210元，並新增投保薪資2萬8590至3萬300元級距的勞工，每月可申領津貼最高2280元。

若企業要自辦員工訓練，勞動部也給予補助，每案最高200萬元，受理至9月底。勞動部也將推動「先僱後訓」計畫，企業可獲每年最高180萬元補助，僱用獎助每人最高3萬6000元，並提供「職務再設計」補助每人每年最高10萬元；勞工方面，則提供提早就業津貼及缺工就業獎勵，每人最高可達10萬8000元。

青年族群部分，初次尋職青年可領最高4萬8000元尋職津貼及就業獎勵，失業青年接受職訓期間，每月可領1萬元，最長一年合計最高12萬元。勞動部指出，由於關稅衝擊程度未明，目前規劃的相關措施將逐步推出，目的在於「穩定勞工就業」，盡力將勞工留在職場，避免失業勞工增加。

相關新聞請見

最低工資26日拍板》 勞方︰連9漲還不夠 2百萬本勞陷低薪

最低工資26日拍板》資方︰經濟外強中乾 力拼縮小漲幅

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財