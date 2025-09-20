最低工資26日拍板》憂美關稅衝擊 勞動部各項支援方案盡出

最低工資審議會議9/26將舉行，擔憂美國關稅衝擊，勞動部已提出各項支援方案。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資審議會9月26日即將登場，日前公布的減班休息（無薪假）數據，讓勞動部官員頭皮發麻，認為勢必對明年的調幅有所影響，儘管台美洽談中的美國關稅仍未定案，但勞動部已搶先祭出｢5大支持勞工安定就業措施」，除了給予9大行業無薪假勞工7成薪資補貼、得併領訓練津貼；後續更將推出「先僱後訓」及「僱用獎助」等制度，只要聘僱失業勞工，雇主最高可獲3萬6000元獎勵，就是希望將關稅衝擊降至最低。

勞動部指出，因應美國關稅戰、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，為確保勞工穩定就業，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，於「安定就業」及「照顧民生」項下積極推動5大支持勞工安定就業措施，並挹注勞工保險基金，維護勞工權益與民生安全。

特別是為了「安定就業」，勞動部提前自8月1日起，推出強化版僱用安定措施，鎖定「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等9大行業，將減班勞工薪資差額補貼的比例，由原本的5成提升至7成；更鼓勵勞工利用減班休息期間參訓，依實際訓練時數申請訓練津貼，每月最高可領1萬7210元，並新增投保薪資2萬8590至3萬300元級距的勞工，每月可申領津貼最高2280元。

若企業要自辦員工訓練，勞動部也給予補助，每案最高200萬元，受理至9月底。勞動部也將推動「先僱後訓」計畫，企業可獲每年最高180萬元補助，僱用獎助每人最高3萬6000元，並提供「職務再設計」補助每人每年最高10萬元；勞工方面，則提供提早就業津貼及缺工就業獎勵，每人最高可達10萬8000元。

青年族群部分，初次尋職青年可領最高4萬8000元尋職津貼及就業獎勵，失業青年接受職訓期間，每月可領1萬元，最長一年合計最高12萬元。勞動部指出，由於關稅衝擊程度未明，目前規劃的相關措施將逐步推出，目的在於「穩定勞工就業」，盡力將勞工留在職場，避免失業勞工增加。

