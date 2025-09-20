晴時多雲

最低工資26日拍板》電價又要漲 勞團︰確保弱勢勞工購買力

2025/09/20 13:39

最低工資審議會議26日將舉行，因10月起電價又要漲，勞團要求調幅務必「確保弱勢勞工購買力」，此為112年基本工資審議會前（記者李靚慧攝）最低工資審議會議26日將舉行，因10月起電價又要漲，勞團要求調幅務必「確保弱勢勞工購買力」，此為112年基本工資審議會前（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部將於本周5（26日）召開最低工資審議會議，討論明（115）年最低工資調幅，勞團仍要求比照往年的共識、調幅「至少4%」，但因美國關稅攪局，根據研究報告的各項經濟數據分析，明顯困難度大增。不過，昨日電價審議委員會已拍板，民生電價10月1日起調漲，將使勞工支出增加，勞團直言，雖然行政院主計總處預測2025年全年的CPI年增率僅1.76%，但「食物類價格」年增率高達3.69%，要求調幅務必要維持低所得家庭、弱勢勞工的基本購買力。

台灣勞工陣線日前重申，國人低薪問題十分嚴峻，強調「經濟成長要共享，最低工資要調漲」，呼籲政府應積極確保勞工基本生活，最低工資最少要調至3萬元起跳。全國產業總工會則依據《最低工資法》規範的應參採指標，2025年全年消費者物價指數（CPI）年增率1.76%；10大「得參採」指標中，經濟成長年增率（GDP）預測值為4.45％，計算明年最低工資調幅應達4％，月薪可望直逼3萬元、時薪直逼200元。

不過，一位擔任審議委員的學者指出，檢視今年研究小組的研究報告，雖然上半年經濟表現亮眼，但其中也呈現了未來的高度不確定性，預料都將成為資方據以力爭、降低調幅的依據。根據過往經驗，雖然勞方認為「CPI年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」是原則，但「如何共享｣是可以協商的，以往曾有過分享3分之2、2分之1或3分之1的經驗。

對於明年的調幅，是否應該因美國關稅的不確定性而縮減？勞團抱持反對態度。全產總指出，雖然全球經貿環境不確定性升高，但仍以此作為壓低最低工資調漲的藉口。過去幾年台灣經濟表現穩健，通膨持續低於2%的警戒線，但「17項重要民生物資CPI年增率」仍有近1.8%的年增率，其中外食費和房租分別上漲3.48%及2.33%，顯示租屋族及民眾外食壓力仍大；與民生高度相關的食物類價格，在1至7月間年增率高達3.69%，民眾「每月至少購買一次」的商品CPI年增率，也高達2.93%，資方不能一方面承認經濟成長亮眼，一方面卻用關稅衝擊為理由阻擋勞工維持購買力。

台灣勞工陣線指出，面對國際上貿易成本及物價波動加劇，直接衝擊勞工實質購買力的狀況，並非台灣獨有，「維持勞工實質薪資以促進國內內需產業」已成為多國共識。包括德、法、英、加拿大、澳洲、韓國及日本、菲律賓、越南，均已確定在2026年調升最低工資，日本的調幅更高達6%，這些國家普遍將「維持實質購買力」列為政策核心目標，以緩解生活成本上升，回應社會對薪資公平的期待。

