LTN經濟通》用AI偷雞摸狗？中國電商遭圍攻

Shine正受正遭法國總理下令要啟動程序，停止該網站在法營運（路透）

再惹眾怒 ! 巴黎全球首家實體店成「反Shine戰場」

〔財經頻道／綜合報導〕中國電商巨頭 Shine（希音）近日在法國巴黎市中心開設全球首家常駐實體店，原本想高調宣示「時尚進軍歐洲」，結果開幕前就惹出驚天爭議。

據報導，在開幕前，被踢爆其網路平台上販售具有兒童形象色情「玩偶」，以及法國禁止的2類武器，包括「僵屍刀」及套在手指上可增強毆打力度的「指虎」。這在法國被歸為「非法武器」，與連續大量射擊的槍械，以及大炮、地雷等用於戰爭的武器是同一級別。

現今，Shine正遭法國總理下令要啟動程序，停止該網站在法營運。隨後，Shine保證已全面禁止銷售「性玩偶」類產品，並暫停在法國的「市集」（marketplace）業務，以「審查並加強」第三方賣家在其平台上的運營，但火勢早已蔓延全歐。

法國決定，將進一步在歐洲層面採取行動。法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示：「希望能更進一步，歐盟委員會必須採取行動，不能再等了」。

數據顯示，今年Shine已在法國因違反Cookie法規、虛假促銷、信息誤導及未申報塑料微纖維等問題被處以3筆罰款，總金額高達1.91億歐元。專家指出，Shine 以「超低價快時尚」席捲全球150國，卻始終爭議不斷，從抄襲、劣質、污染到血汗工廠，市場的批評聲從未停過。

這次，巴黎開店現場成為「反Shine戰場」，本應消費者開心的購物，卻經歷了嚴格安檢的進店程序，外面還站滿大批不斷聚集的抗議者，舉著「Shine可恥」標語吶喊，大批警力也到現場維持秩序。這場全球首場開幕秀，全變了味。

先前，Shein的神秘演算法成為新訴訟焦點。（擷取自社群平台）

利用AI演算 抄襲全球時尚低價搶市

在時尚產業裡，創意通常被視為最珍貴的資產，但在Shine眼中，靈感是可以被「量化」的材料。多位專家指出，這家公司把「AI」與「超短鏈供應網」煉成一套全球最鋒利的複製機器。

簡單來說，Shine不靠靈感發想新系列，而是讓演算法在社群平台上狩獵。

Shine的演算法會掃描 Pinterest、Instagram、TikTok 等平台的熱門穿搭與設計師作品，利用影像識別（Image Recognition）技術，將服飾的顏色、剪裁、布料、飾邊等拆解成數據標籤，系統再分析哪些元素在短時間內最具「爆款潛力」，並生成數百種「相似但不完全相同」的款式。

接著，Shine進行小批量試單上架，只要該款式銷售數據亮眼，供應鏈便能在幾天內完成量產，這就是Shine以「速度稱霸」的祕密公式。

根據《Dazed》曾報導，英國設計師普拉多（Bailey Prado）在Instagram 上公開指控Shine抄襲她的20款鉤針設計，甚至附上對比照片。隨後據統計，被竊用的設計數量已增至45款，這些產品原價介於95至300美元，但在Shine平台上只賣20美元或更低。

不只普拉多，時尚監督機構Diet Prada曾指出，法國品牌Maison Cleo的220歐元設計款襯衫，也被Shine降價至8美元，還有鉤針編織時尚品牌Elexiay的設計師也分享了自己被Shine抄襲的經歷，直言「看到心血之作淪為機器複製品，真是令人沮喪」。

外媒直言，想必正是這些低得離譜的價格，使得Shine成為美國下載量最高的購物應用程式。

有專家指出，這並非傳統意義上的整體複製，而是將設計「模組化重組」，直把不同服裝的袖口、顏色、剪裁拼湊成一件新商品，這種「近似但未完全複製」的策略，避開法律上的直接侵權定義，讓該品牌長期在灰色地帶遊走，卻難以被定罪。

2023年7月，3位藝術家向加州聯邦地區法院提起訴訟，指控Shine肆意竊取智慧財產權，其行為已構成敲詐勒索。該訴訟指出，Shine的演算法不僅能識別網路流行趨勢，還能識別「最具商業潛力」的設計，並產生自己的版本，通常是完全複製品。

訴訟更稱，Shine在幾乎沒有提供任何額外資訊的情況下，就將這些複製品交給工廠，甚至推測演算法可能會試圖修改設計，但有時只是「出於商業需要」而複製。

這起案件成為時尚產業罕見的「AI 侵權」訴訟，包括《華爾街日報》、《路透》、《BoF》與《紐約時報》都報導指出，Shine的演算法，正被視為這場爭議的核心證據。《BoF》更直言，這些訴訟主張不僅是抄款，還牽涉「算法驅動」流程，Shine的神秘演算法已成為一起引人注目的新訴訟的焦點。

2022年，Shine新品上架數量高達31.5萬件，遠高於H&M等競爭對手。（法新社）

不靠靈感靠演算法！2天完勝 H&M

許多專家形容，Shine的行銷策略是一場「演算法戰爭」。不同於傳統品牌依靠形象廣告或明星代言，Shine 選擇直攻社群平台，以流量為導向、以數據為武器，在 TikTok 與 Instagram 大量投入行銷預算，推動「ShineHaul」的拆箱潮流，許多網紅拍攝影片，一次展示數十件衣服，強調「大量購買、低價入手」的快感。

專家指出，這種影片模式簡單，但成效驚人。據 NielsenIQ 觀察，此類影片平均觀看次數動輒數百萬，直接將「超快時尚」推上演算法頂端。

數據顯示，Shine的「超快時尚速度」可從新品數量上看得一清二楚。據市場研究機構 NielsenIQ 統計，2022 年 Zara 約上架 6850 件新品、H&M 約 4400 件，但Shine則高達 31萬5000件，遠遠超越競爭對手。

相較於其他品牌需要數週、甚至數月才能完成的開發流程，Shine僅需2天，就能完成H&M需幾個月才能完成的新品發售。透過演算法不斷調整推播，消費者受推薦後的每一次點擊，都讓這套高度自動化的流量煉金術，成為挹注Shine營收的大補丸。

2022年，Shine從私募股權公司獲得增資約10億至20億美元，當時主要投資方包括泛大西洋投資集團（General Atlantic）、老虎環球管理（Tiger Global Management）和紅杉中國（Sequoia Capital China）。在該輪增資後，Shine的估值約為1000億美元，超過了兩家最知名的快時尚跨國公司Inditex（旗下擁有 Zara 和 Mango）和H&M的總市值。

根據《Time》雜誌報導，2022年Shine一年推出逾200萬款商品，預計全球銷售額超過100億美元，其應用程式在2022年於美國市場的下載量超過亞馬遜。據統計，Shine 2023年營收超過300億美元（約新台幣9344億元），2025年甚至有機會翻倍成長。

Shine先後在紐約及倫敦尋求上市失敗後，今年透過保密形式向港交所申請上市。（擷取自社群平台）

紐約及倫敦均拒上市申請 千億估值只剩3成

《彭博》報導，Shine向投資者表示，預計2025年獲利將達到20億美元，按年增長達82%，收入增幅約15%。消息人士稱，Shine將透過加價及削減成本，抵消美國關稅的影響。

對於Shine如何能賣出1.99美元的裙子、3美元的上衣，市場多有質疑與爭議，這種「離譜低價」是否涉及剝削或逃稅。雖然Shine成功降低成本的原因包含其而逃稅問題則沒有確切證據，但低價模式可能導致部分商品價格過低，引發外界質疑。

據報導，Shine 能以低價迅速攻城掠地，背後的關鍵因素之一，包括其簡化的供應鏈和營運模式，例如無實體店、低庫存需求等，還有曾被揭露與低廉勞工成本和嚴苛的工作條件有關，但還有「跨境免稅制度」所帶來的成本優勢。

分析師指出，除此之外，先前Shine 與 Temu也祭出短期補貼，包括數美元的洋裝、低於成本的飾品價格等。有產業觀察指出，這類定價策略可能使中小型品牌的市場空間受到壓縮。

以美國市場為例，先前Shine 大量使用de minimis 規定（單筆進口金額 800 美元以下免關稅），將訂單拆分成小包裹直接寄送給消費者，因而節省關稅與通關流程所需費用。

但現今市場認為，美國「最低豁免」漏洞被關閉後，預計Shine的業務恐受到打擊。畢竟，美國是Shine最大的市場，佔該公司約30%的總營收，並以年輕族群為主要用戶。

先前，Shine先後在紐約及倫敦尋求上市失敗後，今年中透過保密形式向港交所申請上市。據報導，Shine考慮將總部從新加坡遷回中國，盼藉此獲得北京當局批准，推動在香港的IPO計畫。

分析師認為，這是該公司在多次上市受阻後的最後手段。

Mergermarket 亞太股票資本市場主管 Perris Lee指出，Shine計畫將總部遷回中國，顯示已用盡其他選項，這是在多次上市受阻後的最後手段。Perris Lee稱，Shine經過多年努力後，將自己定位為全球品牌、而非中國時裝公司後，但現在又回到原點。更糟的是，這個最新考量是在「估值大跌」之後提出。

Shine在2020年時，估值才剛過百億美元，到了2022年已到1000億美元，但如今面臨投資人壓力之下，估值已砍至約300億美元。市場分析認為，Shine最終在港掛牌時的估值與募資規模，將取決於中美貿易政策後續發展、港交所監管結果，以及對供應鏈風險的揭露與應對。

