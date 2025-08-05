獨家》台積電2奈米機密外洩案災情慘重 上千張製程技術照片外流

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）爆發2奈米製程關鍵技術外流的重大洩密事件，據了解，此次共有上千張製程技術照片外洩，災情相當慘重。（資料照）





〔記者林慶川／台北報導〕全球晶圓代工龍頭台積電（2330）爆發2奈米製程關鍵技術外流的重大洩密事件，高等檢察署智慧財產分署上月底已依涉犯國家安全法罪嫌，向法院聲請羈押涉案的三名已離職及現任工程師獲准，據了解，此次共有上千張製程技術照片外洩，災情相當慘重。

據了解，台積電日前發現製程技術疑遭外流後，立即向高檢署提告，檢方經追查後，指揮調查局上月25日及28日發動多波搜索及約談行動，目前已知有一名陳姓離職工程師，及近10名台積電先進製程試產及研發工程師涉案，此名陳姓工程師曾在台積電系統整合部門任職，離職後轉往台積電長期合作的日商東京威力科創擔任設備工程師，因陳與台積電目前先進製程相關研發人員熟識，因此負責與台積電研發部門對接。

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據悉，陳與台積電研發部門有密切往來，加上熟識研發人員，目前已查出陳竊密的方式，是由台積電工程師打開電腦螢幕出示製程技術圖樣，陳再以手機直接拍照，據了解，陳直接從吳姓等兩名工程師電腦螢幕上，分別拍攝了700多張、近300張製程技術照片，另外，有幾位台積電工程師，也提供拍攝較不具機密性的個位數的製程圖，情節較輕，因此未被聲押。

2奈米技術是目前半導體產業中最高階的製程技術，包括三星、英特爾和日本Rapidus均積極研發中，據悉，陳姓設備工程師是在日商東京威力科創任職，而由於此案涉及的台積電還未量產的2奈米最先進製程，已被我國列為「國家核心關鍵技術」，涉犯洩漏或未經授權使用，依違反國家安全法論處。

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