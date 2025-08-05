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台積電員工竊取2奈米機密 高檢署：3名被告已羈押禁見

2025/08/05 14:17

高檢署智財分署於上個月25至28日陸續傳喚、拘提涉案的陳姓被告等人到案，經偵查後認定3名被告涉犯國家安全法，向法院聲請羈押獲准。（記者吳昇儒攝）高檢署智財分署於上個月25至28日陸續傳喚、拘提涉案的陳姓被告等人到案，經偵查後認定3名被告涉犯國家安全法，向法院聲請羈押獲准。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕台積電日前發現在職員工檔案接觸異常，經內部調查後，發現公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭在職及前員工非法取得，主動向台灣高等檢察署通報提告。高檢署智慧財產檢察分署於上個月25至28日陸續傳喚、拘提涉案的陳姓被告等人，經偵查後認定3名被告涉犯國家安全法，向法院聲請羈押獲准。

高檢署指出，台積公司察覺異狀後進行內部調查，發現吳姓等2名在職員工（目前已被開除）與陳姓前員工聯手非法取得國家核心關鍵技術營業秘密，隨即提出告訴，案由智慧財產檢察分署偵辦。

高檢署智財分署檢察官為調查相關證人及蒐集必要證據，7月25日至28日間，陸續指揮調查局新竹市調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站調查官進行偵辦。傳喚、拘提涉案的陳姓被告等人及搜索住居所。

檢察官調查後認為，陳男等人違反國家安全法，嫌疑重大，訊後向智慧財產及商業法院聲請羈押禁見均獲准。

高檢署智慧財產檢察分署表示，將全力調查陳男等3人非法取得台積公司國家核心關鍵技術營業秘密的動機及目的，並釐清秘密有無進一步外流情事。也會依涉案陳姓被告等人的犯罪情節及台積公司受損情況，依法從嚴追訴此類犯行，與產業界協力保護國家核心關鍵技術營業秘密。

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