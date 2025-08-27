郭智輝聲明：堅守清白，追究不實

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟爆出任內收賄，涉嫌在任內收受包括太陽能大廠泓德能源（6873）等公司數百萬元賄款，26日被聲押禁見。國民黨智庫副執行長凌濤因此砲轟泓德能源是「綠友友」，更稱經濟部長郭智輝曾說要到菲律賓「種綠電」，當時只有雲豹和泓德能源搶進市場，檢調應該傳喚郭智輝釐清案情。

對此，郭智輝發出聲明回應，指出有特定政治人物利用媒體版面，透過影射、攀扯等方式，意圖將他與過往綠電弊案連結。此等行為，已逾越政治攻防之底線，更是對他個人畢生信譽的嚴重侮辱。

以下為郭智輝聲明全文：

【堅守清白，追究不實：郭智輝對近日抹黑言論之聲明】

本人郭智輝，於上週辭任經濟部長之職。原盼能回歸民間，靜心沉澱。然近日，有特定政治人物利用媒體版面，透過影射、攀扯等方式，意圖將本人與過往綠電弊案連結。此等行為，已逾越政治攻防之底線，更是對我個人畢生信譽的嚴重侮辱。

為此，我必須發表以下三點嚴正聲明：

第一、我的清白，不容妥協。 本人一生投身產業界，奉公守法，以誠信為本。對於任何貪腐敗壞之事，向來深惡痛絕。歷屆官員若有任何涉貪情事，皆應由司法嚴查，還原真相。但若有任何人意圖將過往弊案與本人進行不當連結，或以影射、虛構之詞，蓄意抹黑攀扯，為捍衛我數十年來建立的聲譽，本人絕不姑息。自本聲明發布起，凡再有相關不實指控者，我將立即蒐集相關證據，進行維權事宜，絕無寬貸。

第二、我的立場，與總統、院長一致。 打擊貪腐，是全民的共識；掃除綠電發展道路上的害群之馬，更是執政團隊的決心。我完全支持賴清德總統與卓榮泰院長的立場，檢調單位應擴大、加速偵辦所有綠電弊案，不分黨派、沒有上限、嚴查到底。任何以發展綠能為名，行謀取私利之實的蛀蟲，都應受到法律最嚴厲的制裁。無論我是否擔任公職，立場均然。

第三、我對政治人物，仍有期許。 問政可以犀利，但不能沒有底線；監督可以嚴厲，但不能悖離事實。我要敬告某些政治人物，人民賦予你的權力，是讓你用來建設國家，而不是摧毀他人的名譽。政治人物的信譽，是其最珍貴的資產。若一再以不實資訊作為攻擊的武器，刻意散佈謠言以博取聲量，最終只會讓自己的政治生命與社會信譽，雙雙破產。

台灣的發展，需要的是基於事實的理性監督，而非基於謊言的惡意攻擊。我將離開公職，但捍衛自身清白的決心，永不改變。

特此聲明。

經濟部長 郭智輝敬上

2025年8月27日

