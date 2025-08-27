晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

郭智輝聲明：堅守清白，追究不實

2025/08/27 07:59

經濟部長郭智輝。（資料照）經濟部長郭智輝。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟爆出任內收賄，涉嫌在任內收受包括太陽能大廠泓德能源（6873）等公司數百萬元賄款，26日被聲押禁見。國民黨智庫副執行長凌濤因此砲轟泓德能源是「綠友友」，更稱經濟部長郭智輝曾說要到菲律賓「種綠電」，當時只有雲豹和泓德能源搶進市場，檢調應該傳喚郭智輝釐清案情。

對此，郭智輝發出聲明回應，指出有特定政治人物利用媒體版面，透過影射、攀扯等方式，意圖將他與過往綠電弊案連結。此等行為，已逾越政治攻防之底線，更是對他個人畢生信譽的嚴重侮辱。

以下為郭智輝聲明全文：

【堅守清白，追究不實：郭智輝對近日抹黑言論之聲明】

本人郭智輝，於上週辭任經濟部長之職。原盼能回歸民間，靜心沉澱。然近日，有特定政治人物利用媒體版面，透過影射、攀扯等方式，意圖將本人與過往綠電弊案連結。此等行為，已逾越政治攻防之底線，更是對我個人畢生信譽的嚴重侮辱。

為此，我必須發表以下三點嚴正聲明：

第一、我的清白，不容妥協。 本人一生投身產業界，奉公守法，以誠信為本。對於任何貪腐敗壞之事，向來深惡痛絕。歷屆官員若有任何涉貪情事，皆應由司法嚴查，還原真相。但若有任何人意圖將過往弊案與本人進行不當連結，或以影射、虛構之詞，蓄意抹黑攀扯，為捍衛我數十年來建立的聲譽，本人絕不姑息。自本聲明發布起，凡再有相關不實指控者，我將立即蒐集相關證據，進行維權事宜，絕無寬貸。

第二、我的立場，與總統、院長一致。 打擊貪腐，是全民的共識；掃除綠電發展道路上的害群之馬，更是執政團隊的決心。我完全支持賴清德總統與卓榮泰院長的立場，檢調單位應擴大、加速偵辦所有綠電弊案，不分黨派、沒有上限、嚴查到底。任何以發展綠能為名，行謀取私利之實的蛀蟲，都應受到法律最嚴厲的制裁。無論我是否擔任公職，立場均然。

第三、我對政治人物，仍有期許。 問政可以犀利，但不能沒有底線；監督可以嚴厲，但不能悖離事實。我要敬告某些政治人物，人民賦予你的權力，是讓你用來建設國家，而不是摧毀他人的名譽。政治人物的信譽，是其最珍貴的資產。若一再以不實資訊作為攻擊的武器，刻意散佈謠言以博取聲量，最終只會讓自己的政治生命與社會信譽，雙雙破產。

台灣的發展，需要的是基於事實的理性監督，而非基於謊言的惡意攻擊。我將離開公職，但捍衛自身清白的決心，永不改變。

特此聲明。

                                         經濟部長 郭智輝敬上

                                                            2025年8月27日

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財