台積電洩密案》好大膽！工程師約在竹科星巴克翻拍資料被活捉

台積電資訊部門剛開始發現有人異常登錄拍資料，當下就鎖定手機當事人，上月底設備大廠工程師與其中一名台積電工程師，約在近竹科的星巴克翻拍機密資料，當場被檢調單位活捉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）爆發工程師疑非法取得二奈米關鍵技術，主動向台灣高等檢察署提告；半導體業紛肯定台積電機密資訊保護（PIP）超強的功力，更有業者爆料，此案引起總統府關切與交辦，台積電資訊部門剛開始發現有人異常登錄拍資料，採取「按兵不動」，但其實當下就鎖定手機當事人，其中，上月底設備大廠工程師與其中一名台積電工程師，約在近竹科的星巴克翻拍機密資料，當場被檢調單位活捉。

業界人士指出，台積電對內常宣導PIP重要性，也投入很多資源做PIP，因機密資訊包括營業秘密和其他重要資訊，攸關客戶、股東、員工和供應商的利益，內部還成立專屬資訊保護工作委員會（PIP Committee），每月召開會議，檢討資訊如何保護、教育宣導、遵循度檢查等議題。 將PIP政策與員工、供應商的日常工作緊密結合，廠區內禁止手機等裝置拍照，違規者會被追究與懲處相關責任。

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半導體業界透露，此次是台積電主動發現與提告，顯示台積電PIP具備超強的功力，此案引起總統府關切與交辦。台積電資訊部門剛開始發現有人異常登錄拍資料，採取「按兵不動」，但其實當下就鎖定手機當事人，其中，有一名年輕工程師，上月底與日商設備大廠工程師約在近竹科的關新路星巴克翻拍機密資料照，當場更被檢調單位活捉。

業界研發人士認為，這樣竊取資訊機密非常過分，多半是圖謀利益，但賣給誰是重點，以業界的英特爾或或三星，應該拉不下臉去做這種事，其他公司拿到機密資訊，會不會用或有什麼用處，另當別論。

高檢署指出，台積電察覺資訊異狀並進行內部調查，發現吳姓等2名在職工程師（目前已被開除）、陳姓前員工共6人，聯手非法取得國家核心關鍵技術營業秘密，隨即提出告訴，由智慧財產檢察分署偵辦。高檢署智財分署檢察官為調查相關證人及蒐集必要證據，7月25日至28日間，陸續指揮調查局新竹市調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站調查官進行偵辦。傳喚、拘提涉案的陳姓前工程師等6人及搜索住居所。

檢察官調查後認為，陳男等3名工程師違反國家安全法第3條第1項第2款「知悉或持有國家核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密給外國機構」，嫌疑重大，訊後向慧財產及商業法院聲請羈押禁見均獲准。

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