晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

獨家》台積電洩密案工程師起底 業界惋惜優秀年輕人自毀前程

2025/08/06 22:48

（記者洪友芳攝）（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）昨驚爆2奈米製程關鍵技術遭外洩，主動向高檢署提告，設備大廠與台積電共3名工程師遭收押禁見；此事件震撼國內外半導體業，引發半導體供應鏈與竹科熱議，熟知內情的供應鏈業者透露，涉案的工程師其實都屬優秀、年輕的工程師，多個還是國立大學碩士，卻因涉及洩漏營業秘密可能觸犯國安法，自毀大好前程，相當可惜，值得業界從業人員警惕。

業者透露，設備大廠陳姓工程師是近竹科的國立知名大學研究所碩士，擁有幸福家庭，曾擔任台積電資深工程師長達近8年時間，前面有超過4年時間擔任量測相關工作，跟研發、晶圓生產與採購部門都需合作，後面約3年半時間，參與過5、3奈米等先進製程缺陷（Defect） 改善部門，跟提升良率有關。

這次涉案的台積電工程師，都是之前跟他交情要好的缺陷改善部門的老同事，也都是擁有國立大學碩士、10年左右的工程師資歷，在業界資深人士看來，都是高學歷的半導體業優秀工程師。目前涉案有的被公司開除、有的「留校察看」，司法途徑的結果不管如何，對從業生涯都恐會有不利影響，相當可惜。

國際設備大廠的大客戶皆是台積電，也會從台積電挖角工程師服務台積電。業界人士表示，陳姓工程師於2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務，他的上面主管也是來自台積電、擁有台大高學歷的優秀女主管。

蝕刻設備是半導體製程重要關鍵設備，也是這家日商設備大廠最具有競爭力的產品，但同時也面臨應用材料、科林研發等國際大廠競爭。換言之，服務大客戶、日商、優秀女主管、設備大廠同業之間的競爭，業界認為，陳姓工程師面對工作求好的壓力相當大。

知情業界人士透露，台積電於6月底開始調查洩密事件，從自家幾位工程師調查起，因機密資訊不約而同洩露給設備大廠前員工、陳姓工程師，台積電於是開始約談設備大廠與陳姓工程師，陳姓工程師向台積電坦承，他主要是想收集更多相關資料，運用在工作上，作為補救設備某一環節性能漏洞的參考依據，並沒有流露出去。

但因陳姓工程師拍攝台積電2奈米製造流程圖達上千張照片，張數為歷年案例首見，相當令人起疑竇，台積電經內部調查後，最後決定向高檢署提告。業界人士認為，工程師拍製造流程圖（process flow），雖然也常見，但若流到外面，也許只是局部，但內行人看了還是可以少走一段時間的摸索路。設備廠工程師即使沒有外流，已違反公司機密資訊保護（PIP）規定，哪天跳槽或將洩漏機密資訊出去，對台積電都是傷害，台積電當然要對違規人員從嚴懲處，並採取法律行動，以達後續嚇阻果效。

半導體供應鏈人士認為，對於台積電2奈米洩密事件，涉案的工程師原都屬在職，迥異過去帶槍投靠的案例，也就是先竊取原來公司的機密資訊，跳槽到別家公司換取高報酬，然後再被老東家提告。這次都在職卻將公司或客戶的機密資料下載佔為己有，凸顯這些工程師不是過於單純，就是太輕忽應遵守公司機密資訊保護（PIP）規定，也顯示半導體業或設備大廠競爭壓力大，工程師需要明目張膽透過老同事關係，多收集客戶的相關先進製程製程資訊，才能彰顯自身工作價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財