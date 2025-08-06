獨家》台積電洩密案工程師起底 業界惋惜優秀年輕人自毀前程

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）昨驚爆2奈米製程關鍵技術遭外洩，主動向高檢署提告，設備大廠與台積電共3名工程師遭收押禁見；此事件震撼國內外半導體業，引發半導體供應鏈與竹科熱議，熟知內情的供應鏈業者透露，涉案的工程師其實都屬優秀、年輕的工程師，多個還是國立大學碩士，卻因涉及洩漏營業秘密可能觸犯國安法，自毀大好前程，相當可惜，值得業界從業人員警惕。

業者透露，設備大廠陳姓工程師是近竹科的國立知名大學研究所碩士，擁有幸福家庭，曾擔任台積電資深工程師長達近8年時間，前面有超過4年時間擔任量測相關工作，跟研發、晶圓生產與採購部門都需合作，後面約3年半時間，參與過5、3奈米等先進製程缺陷（Defect） 改善部門，跟提升良率有關。

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這次涉案的台積電工程師，都是之前跟他交情要好的缺陷改善部門的老同事，也都是擁有國立大學碩士、10年左右的工程師資歷，在業界資深人士看來，都是高學歷的半導體業優秀工程師。目前涉案有的被公司開除、有的「留校察看」，司法途徑的結果不管如何，對從業生涯都恐會有不利影響，相當可惜。

國際設備大廠的大客戶皆是台積電，也會從台積電挖角工程師服務台積電。業界人士表示，陳姓工程師於2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務，他的上面主管也是來自台積電、擁有台大高學歷的優秀女主管。

蝕刻設備是半導體製程重要關鍵設備，也是這家日商設備大廠最具有競爭力的產品，但同時也面臨應用材料、科林研發等國際大廠競爭。換言之，服務大客戶、日商、優秀女主管、設備大廠同業之間的競爭，業界認為，陳姓工程師面對工作求好的壓力相當大。

知情業界人士透露，台積電於6月底開始調查洩密事件，從自家幾位工程師調查起，因機密資訊不約而同洩露給設備大廠前員工、陳姓工程師，台積電於是開始約談設備大廠與陳姓工程師，陳姓工程師向台積電坦承，他主要是想收集更多相關資料，運用在工作上，作為補救設備某一環節性能漏洞的參考依據，並沒有流露出去。

但因陳姓工程師拍攝台積電2奈米製造流程圖達上千張照片，張數為歷年案例首見，相當令人起疑竇，台積電經內部調查後，最後決定向高檢署提告。業界人士認為，工程師拍製造流程圖（process flow），雖然也常見，但若流到外面，也許只是局部，但內行人看了還是可以少走一段時間的摸索路。設備廠工程師即使沒有外流，已違反公司機密資訊保護（PIP）規定，哪天跳槽或將洩漏機密資訊出去，對台積電都是傷害，台積電當然要對違規人員從嚴懲處，並採取法律行動，以達後續嚇阻果效。

半導體供應鏈人士認為，對於台積電2奈米洩密事件，涉案的工程師原都屬在職，迥異過去帶槍投靠的案例，也就是先竊取原來公司的機密資訊，跳槽到別家公司換取高報酬，然後再被老東家提告。這次都在職卻將公司或客戶的機密資料下載佔為己有，凸顯這些工程師不是過於單純，就是太輕忽應遵守公司機密資訊保護（PIP）規定，也顯示半導體業或設備大廠競爭壓力大，工程師需要明目張膽透過老同事關係，多收集客戶的相關先進製程製程資訊，才能彰顯自身工作價值。

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