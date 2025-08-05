台積電2奈米案》半導體業熱議 疑外洩日本設備大廠國家隊

台積電（2330）驚傳「外神通內鬼」，多名員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本設備大廠。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）驚傳「外神通內鬼」，多名員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本設備大廠，日本正有一家國家隊的新公司準備量產2奈米計畫，這起竊取技術案，是否會透過日本設備大廠流出給那家國家隊2奈米廠商，引起半導體業熱議。

半導體業認為，這次多名台積電員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本設備大廠，非常不尋常，因日本正有一家國家隊的新公司準備量產2奈米計畫，設備大廠同時也是這家2奈米公司的設備供應商，這起竊取技術案恐會流向這家公司。業界傳出，設備大廠位於竹科與竹科內辦公室，先前皆遭檢調單位搜索。

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日媒報導台積電員工竊取2奈米技術事件，台積電回應，近期「公司在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。由於台積公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，公司已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序，公司不便就細節多做說明」。

台積電並強調，「公司對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底」。「我們致力於保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益，將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，確保公司競爭優勢及營運穩定」。

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