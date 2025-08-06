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Nvidia罕見嗆自家政府！警告晶片裝「後門」等於送駭客大禮

2025/08/06 11:25

輝達罕見發表公開聲明，敦促美國政府放棄在晶片中植入追蹤功能的提案。（路透） 輝達罕見發表公開聲明，敦促美國政府放棄在晶片中植入追蹤功能的提案。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）5日罕見地以中英雙語發表部落格文章，公開呼籲美國決策者，放棄在銷往海外的先進晶片中配備追蹤與定位功能的想法，稱此舉將是送給駭客與敵對國家的「大禮」。

路透報導，此舉發生在一週前，中國政府因擔憂美國一項相關提案，而召見了輝達。美國白宮與國會皆曾提議，要求美國晶片公司在其高階晶片中，加入位置驗證技術，以防其被轉移至美國出口法律所禁止的國家。

輝達在文章中措辭強烈地警告：「在晶片中嵌入後門與終結開關（kill switches），將是送給駭客與敵對行為者的大禮。它將破壞全球數位基礎設施，並粉碎對美國技術的信任。」

「後門」（backdoor）是指一種能繞過正常身分驗證或安全控制的隱藏方法。輝達上週已聲明其產品沒有任何允許遠端存取或控制的後門。

目前，美國政府的相關提案尚未成為正式規定，也未建立任何技術要求。然而，輝達在最新的文章中斬釘截鐵地強調：「世界上沒有所謂『好的』秘密後門，只有需要被消除的危險漏洞。」

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