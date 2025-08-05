台積電2奈米案》不只這1件！日韓設備廠涉竊取先進製程案高達7-8件

台積電（2330）驚傳多名員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本設備大廠；業界傳出，近２個月竟有多達7-8件案正調查中，且不約而同都是日本、韓國設備廠商介入其中（資料照）。

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）驚傳多名員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本設備大廠；業界並傳出，國安會及高等檢查署已介入調查不只這件，近２個月竟有多達7-8件案正調查中，且不約而同都是日本、韓國設備廠商介入其中，顯示地緣政治加劇，台積電先進製程技術不獨中國覬覦，連日本、韓國也有所動作。

中國20多年前開始積極發展半導體業，大肆對台灣挖角人才、盜取機密資料，最受矚目的是，台積電曾被中國晶圓代工廠中芯國際竊取機密資料，起因1名離職經理劉芸茜，涉嫌將12吋晶圓廠配置和設計圖、晶圓的製程和配方，外洩給中芯。台積電提告，最後達成和解協議，中芯賠償台積電2億美元，無償授予台積電8%中芯股權，台積電可在3年內以認購2％的中芯股權。

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半導體業認為，這次多名台積電員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本設備大廠，非常不尋常，因日本正有一家國家隊的新公司準備量產2奈米計畫，設備大廠同時也是這家2奈米公司的設備供應商，這起竊取技術案是否會流向這家公司，引起半導體業熱議。

業界並傳出，國安會及高等檢查署已介入調查不只這件，還有7-8件案也分別由日本、韓國設備廠介入其中，顯示地緣政治加劇，台積電先進製程技術不獨中國覬覦，連日本、韓國也有所動作，凸顯先進製程研發與生產不容易，投入資金與研發人力代價高昂，台積電取得技術領先，但別的國家也想盡辦法要彎道超車。

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