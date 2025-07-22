沛星斬獲易遊網專案訂單 助客戶增加3800萬營收

沛星互動科技斬獲線上旅行社易遊網專案訂單。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕沛星互動科技（Appier，TSE：4180）斬獲線上旅行社易遊網（ezTravel）專案訂單，助其導入AI行銷雲解決方案，推動數位轉型與精準行銷。自雙方合作起觀察，客戶取得的交叉銷售營收已成長150%，轉換率達18.41%，新增會員近4萬人，挹注超過3800萬元營收。

易遊網看好旅遊市場回溫，導入沛星顧客數據平台「AIRIS」與個人化行銷平台「AIQUA」，整合逾450萬筆來自網站、App、LINE 的會員資料，藉由AI自動化排程、分眾推播與行為分析，即時掌握用戶偏好，實現差異化溝通與顧客價值深化。

請繼續往下閱讀...

易遊網總經理陳志豪指出，在產品高度同質化的旅遊市場中，技術與行銷的差異化才是競爭力。透過Appier解決方案，易遊網已強化從機票、住宿到票券、機場接送等交叉銷售服務，未來也將擴展至團體旅遊，全方位提升顧客終身價值，邁向「旅遊超級 App」定位。

此次雙方合作的具體成效，包括針對已出票卻尚未訂房的旅客，自動推播搭配折扣碼的住宿優惠，半年內創造逾3800萬元轉換價值；針對30天內多次搜尋未下單的猶豫客群，推送限定優惠，一年內轉換率達18.41%；透過系統自動辨識潛在會員，適時推送註冊誘因與旅遊資訊，一年內新增近4萬名會員。

沛星大中華區企業解決方案副總李致杰表示，本次合作不只是一次行銷工具升級，更是促進顧客關係經營與長期投資報酬率（ROI）成長的關鍵節點。未來雙方合作將擴大至廣告雲與AI 創意生成解決方案，進一步簡化廣告圖像與影音製作流程，快速生成分眾化旅遊素材，加速易遊網創意與行銷的規模化自動佈建。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法