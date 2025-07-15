焦點股》信立︰主力客戶拉貨 開盤爆量漲停

運動品牌及美系品牌精品包客戶拉貨，信立股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到運動品牌及美系品牌精品包客戶拉貨，上櫃塑膠股信立（4303）6月營收0.99億元、年增497.86％，且6月、第二季、上半年營收突破近17年來同期新高，信立今日開盤後不到20分鐘股價直衝漲停90元，不過高檔賣壓出籠，截至9:27分為止，股價上漲7.3元、暫報89.2元，成交量超過1.45萬張。

信立以PVC（聚氯乙烯）與PU（聚氨酯）合成皮兩大核心事業體，並結合子公司普大應材，打造多元紋理、多樣用途的合成皮革解決方案。信立表示，6月營收成長主要是攜手普大搶攻運動品牌及美系品牌精品包等客戶拉貨動能成長，集團從原料研發到客製應用的垂直整合優勢，全面拓展於電子、鞋材、服飾、箱包、家飾與建材等多元應用領域，強化與國際品牌的合作黏著度，也持續擴大高附加價值產品的市場滲透力，對下半年持審慎樂觀態度。

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觀察三大法人動態，外資7月以來買超信立股票1426張，不過昨日賣超884張，主力昨日則小幅賣超44張，不過目前信立融資使用率超過四成，投資人逢高介入仍須謹慎為宜。

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