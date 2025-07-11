街口支付爆停用潮 董總信心喊話：用戶款項全額信託、不會爆擠兌

街口支付召開臨時記者會，由董事長梅驊（紅衣者）、總經理范庭甄（黑衣者）親上火線釋疑。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕「街口支付」母公司街口金融科技與泰山企業因股權交易爭議，日前遭到法院查封，一般民眾最擔心的是權益、款項是否受到波及。街口支付今天下午召開臨時記者會，由董事長梅驊、總經理范庭甄親上火線釋疑。兩人多次強調，用戶款項全額交付信託，依法設立專戶並受主管機關嚴格監管，不得挪作他用，因此用戶資金安全無虞。

本報記者整理今日會中主要提問和街口支付回應：

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Q：有用戶提領街口支付款項時，畫面顯示「系統忙碌中」，發生什麼事？

街口支付已向資訊部確認，因為流量大，顯示上有異常，稍早有幾分鐘的時間顯示系統忙線中，但金流完全沒有問題，用戶款項全部可以提領。

Ｑ：街口支付近日是否出現大量提領情況？

街口支付表示，一直很重視用戶在資金調度上的方便性，從昨天開始，因為網友對電子支付款項的保管有所誤解，出現提領情況，但街口的款項已「全額交付信託」，就算有大量民眾提領，也不會像銀行出現「擠兌」情況，大家不用擔心，任何時候想調度街口帳戶的款項，都沒有問題。

但部分銀行比較少出現這樣的高頻操作，因此可能偶爾會發生技術性的延遲，街口和銀行夥伴都在密切監控，目前交易都是正常的，今天的交易款項和昨天、前天差不多，沒有太大差別，街口也持續和主管機關金管會密切溝通。

Q：合作通路爆停用潮，街口如何應對？

街口支付已派員和合作店家溝通，經了解是媒體報導造成夥伴疑慮，但絕大多數還是支持街口，原因是過去合作這麼多年，街口協助他們進行代收付、營收成長。但不諱言有些品牌還是會擔心，因此街口希望藉由這場記者會對外溝通，讓大家重新和街口站在一起。目前金流上並沒有實質影響，最大的傷害是外界有些誤解。

Q：假執行是否影響母公司對街口支付的股權？

街口支付稱，母公司和泰山在股權糾紛上有民事訴訟，但與子公司營運無關，對街口支付沒有任何影響。目前全案還在上訴中，後續若有法院裁定會再讓外界知道，目前對股權沒有影響。

Q：為什麼街口支付創辦人胡亦嘉沒有現身記者會？

街口支付說，雖然這是母公司街口金科的爭議事件，但各大媒體報導還是以「街口支付母公司」為題，主管機關擔心這讓外界誤解子公司的獨立營運性，也擔心民眾會因此對款項產生恐慌。今天記者會是為了澄清街口支付的獨立營運性和款項安全，街口支付董事長是梅驊，胡亦嘉並非管理層，因此沒有出席今日記者會。

Q：根據法規，專營電子支付機構若累積虧損超過實收資本額的1/2，必須補足資本。街口是否有增資計畫？

街口支付強調，截至6月底，街口支付淨值還有近4億元，離1/2還有很大距離，交易金額達到60億元。街口從去年開始一直在致力於縮減虧損、朝向損益兩平，預計明年能夠達成全年損益兩平，目前資金能夠營運到這個目標，因此今年底前不會再有增資計畫。

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