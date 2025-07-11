獨家》街口支付母公司被查封 全國電子驚傳暫停街口支付

首次上稿14:02

更新時間15:13（新增momo、PChome跟進）

全國電子今早在官方粉絲專頁宣布，即日起暫停提供街口支付服務。（取自全國電子官方粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技因36億元股權糾紛而被法院執行查封，全國電子今早在官方粉絲專頁宣布，即日起暫停提供街口支付服務；momo購物網和PChome也跟進，撤下街口支付選項。

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電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，先前以36億元出售4成股權予泰山（1218）「原公司派」，「市場派」的龍邦集團入主泰山後成為「新公司派」而興訟，台北地方法院一審判決交易無效，街口金科須返還近36億元交易款，並准泰山假執行，法院昨天依據泰山聲請，由員警陪同前往街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。

未料司法事務官抵達現場，街口集團各樓層員工臨時收到「居家上班」指示，紛紛離開辦公室，1樓入口處招牌也被抽走。

「街口支付」擁有600多萬用戶，母公司街口金融科技因36億元股權糾紛而被法院執行查封，用戶紛紛擔憂權益是否受影響。街口支付發布重訊強調，「用戶權益絲毫不損，款項受100%信託保障，街口支付與母公司完全獨立營運。」

未料，今天3C通路全國電子開第一槍，今早在官方粉絲專頁宣布，7月11日起暫停提供街口支付服務。

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