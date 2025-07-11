早餐、飲料店跟進停用街口支付 爆連鎖效應

3C通路全國電子開第一槍，即日起暫停提供街口支付服務，引發早餐店、飲料連鎖效應，紛紛跟進停用街口支付。（取自官方粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕3C通路全國電子開第一槍，即日起暫停提供街口支付服務，引發早餐店、飲料連鎖效應，紛紛跟進停用街口支付。

羅東的北門綠豆沙牛乳大王已在粉絲頁貼出「街口支付暫停使用公告」。公告指出，因應近期媒體對「街口支付」相關訊息的關注與討論，為維護交易安全與顧客權益，本店即日起暫停街口支付之付款服務，不便之處敬請見諒。目前並無官方機關發布明確公告，但我們將持續關注事件發展，並視情況再恢復服務。

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達利（Daily）早餐官方粉絲頁貼出【重要通知】即日起暫停提供街口支付服務。公告指出，因進行流程調整，本店即日起暫停提供「街口支付」服務，造成不便，敬請見諒！

電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山（1218）公司。台北地方法院一審判決交易無效，須返還近36億元交易款，並准泰山假執行，法院昨天依據泰山公司聲請，由員警陪同前往街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。「街口支付」擁有600多萬用戶，母公司街口金融科技因36億元股權糾紛而被法院執行查封，用戶紛紛擔憂權益是否受影響。

街口支付發布重訊強調，「用戶權益絲毫不損，款項受100%信託保障，街口支付與母公司完全獨立營運。」

未料，今天3C通路全國電子開第一槍，今早在官方粉絲專頁宣布，7月11日起暫停提供街口支付服務，部分小商家也開始跟進停用。

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