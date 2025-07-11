母公司遭法院查封 街口支付否認「人去樓空」

「街口支付」母公司街口金融科技，近期與泰山企業發生股權交易爭議，並於日前遭到法院查封。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技，近期與泰山企業發生股權交易爭議，並於日前遭到法院查封，引發用戶擔憂權益受損。街口支付今天強調，街口支付擁有完整的經營團隊與公司治理架構，受金管會監管，與母公司的「民事」訴訟無關，營運、財務與用戶權益皆不受任何影響。

儘管如此，仍有不少通路宣布暫停使用街口作為收款工具，包含全國電子、部分早餐店和飲料店等。

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街口支付今天發布新聞稿表示，街口是受金管會管轄的電子支付機構，其所有代理收付款項與用戶儲值餘額皆由信託銀行100%獨立保管，依法設立專戶並受主管機關嚴格監管，不得挪作他用，確保用戶資金安全無虞。

街口支付以5點回應外界關切：

1. 無涉母公司法律糾紛：針對母公司街口金科與泰山的股權糾紛及法院查封，街口支付表示，公司本身為依法設立的電子支付機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對外界關心的36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部帳務與信託金流皆依規作業、清楚分明。

2. 用戶資金100%信託保障：街口支付強調，所有用戶資金均依法依《電子支付機構管理條例》第21條，委託信託銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。

3. 治理透明、財務與法遵制度健全：街口支付設有完整董事會，所有帳務流程與信託制度皆經會計師簽證並定期對主管機關報備。同時財報在官網上公開透明，大家都可以即時查閱。

4. 合作夥伴與商戶服務穩定如常：目前用戶每日交易量與儲值、提款功能皆正常運作，與商戶的合作也維持穩定。部分商戶在短暫觀望後已恢復上架，銀行與合作機構亦表示理解，未有終止合作情形。

5. 媒體報導人去樓空與異地辦公機制說明：針對大眾關心法院查封當日人員不在場，街口支付解釋，當日因樓上辦公室施工，油漆氣味及施作聲影響重大，基於員工安全與營運連續性，啟動原有的遠距及異地辦公機制，並非媒體所傳「人去樓空」。

街口支付最後強調，電子支付機構作為金融體系的一環，其穩定發展對整體金融秩序具有連動影響。公司信用與使用者信任是最珍貴的資產，任何未經查證的謠言恐影響市場運作、甚至觸法。街口支付呼籲媒體秉持查證原則、避免擴大誤解，並強調將持續與用戶、商戶、銀行等合作夥伴保持溝通，確保營運穩定、服務不中斷。

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