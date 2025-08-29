晴時多雲

燃油機車貨物稅最高降6千 電動機車業者喊不公

2025/08/29 15:01

立法院今（29）日通過《貨物稅條例》修正案，排氣量150cc以下機車汰舊換新最高可減徵6000元，有電動機車業者喊出，政府應同步對電動機車提出配套，否則電動機車行恐撐不住，會被迫關門倒閉。（記者楊雅民攝）立法院今（29）日通過《貨物稅條例》修正案，排氣量150cc以下機車汰舊換新最高可減徵6000元，有電動機車業者喊出，政府應同步對電動機車提出配套，否則電動機車行恐撐不住，會被迫關門倒閉。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕立法院今（29）日通過《貨物稅條例》修正案，排氣量150cc以下機車汰舊換新最高可減徵6000元，有電動機車業者喊出，政府應同步對電動機車提出配套，否則電動機車行恐撐不住，會被迫關門倒閉。

立法院會今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，將汽機車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至2030年12月31日止，新購排氣量150cc機車並完成新領牌照登記者，可減徵貨物稅每輛2000元，加上既有的汰舊換新減徵4000元，等於最高可減徵6000元。

燃油機車貨物稅減徵三讀通過，已引發純賣電動機車的機車行恐慌，有電動機車行就表示，新購燃油機車全面降稅 2000 元，缺乏配套措施，恐重挫電動機車產業，延宕台灣運具電動化轉型進程。

北市機車公會三蘆分會會長、鴻寶車業有限公司董事長洪宗寶表示，政府喊出運具電動化時，他第一時間就響應，「同行都笑我傻，說賣電車很辛苦，但我選擇支持政府，賭上身家要跟著政策走。結果呢？電車補助逐年縮水，如今新購燃油機車都能降稅，環境部卻不願意對民眾新購電動機車提供補助，叫我們第一線業者情何以堪？」

洪宗寶感嘆：「這幾年的市場變化，造成電動機車專賣店一家一家收掉，倒下去的都是最相信政府、最用力投資、最積極轉型的車行，現在卻真心換絕情，這種感覺比什麼都還要心酸。」

嘉義市機車商業同業公會榮譽理事長、智慧嘉動力科技總經理陳慶全也認為，賣電動機車最辛苦的是市場教育，「我們花了好幾年，自己印文宣、辦活動，就是希望民眾願意給電動機車一次機會。結果這麼多努力下來，政府幫新購油車降稅，竟然沒有規劃配套方案來平衡市場，這不是擺明在扯後腿嗎？」

陳慶全進一步形容，「業者不是沒努力，是真心想把市場帶起來，但推廣電動機車就像扛著石頭上山，已經很吃力，政府還時不時踹一腳，叫大家怎麼活？」

陳慶全說：「外界只看到產發署電動機車相關預算執行率不佳，但這不只是冷冰冰的數字，而是代表街頭巷尾有好多家撐不下去的電動機車行，難道真的要逼我們這些小店家走上街頭嗎？」

陳慶全表示，產發署其實可以運用原本的計畫與預算，增加對基層車行提供「電動機車銷售獎勵金」，達成多贏的效果。

第一是重新宣示政府支持淨零碳排電動運具的決心、第二是讓苦等甘霖的機車行業者得到活水、第三可以避免產發署因預算執行不力而被審計部檢討、最後還可以挽救整體電動機車產業。

SMAT 表示，產業界都能理解調整貨物稅是因應關稅談判的必要措施，但若缺乏對電動機車產業的配套支持作為，恐導致市場走回頭路，讓多年來的電動化推廣努力付諸流水。

