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Palantir AI潛力「爆炸性增長」分析師喊買目標價155美元

2025/06/17 14:54

投行Loop Capital分析師看好矽谷大數據分析公司「帕蘭泰爾（Palantir）」AI潛力深具爆炸性。（示意圖，歐新社）投行Loop Capital分析師看好矽谷大數據分析公司「帕蘭泰爾（Palantir）」AI潛力深具爆炸性。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，投行Loop Capital分析師看好矽谷大數據分析公司「帕蘭泰爾（Palantir）」AI潛力深具爆炸性，不只維持Palantir「買進」評級，更上調公司目標價至155美元（約新台幣4567元）。受上述利多消息激勵，Palantir 16日盤中股價一度大漲逾5%。

《GuruFocus》報導，Loop Capital分析師沙佩爾（Mark Schappel）近日出具報告，指Palantir是企業AI軟體領域的早期領導者，在市場占有先機，且Palantir試行計畫已逐步轉向全面生產，公司長期成長看俏。

沙佩爾還指出，Palantir日前在投資者會議上展示公司的人工智慧平台「AIP」，結合了企業資料、大型語言模型與內部邏輯，協助企業實現營運自動化並加速決策，認為這項技術已超越傳統分析工具，因此沙佩爾重申Palantir「買進」評級，並將Palantir公司目標價從130美元（約新台幣3830元）上調至155美元。

受上述利多消息激勵，Palantir 16日盤中股價一度大漲逾5%，高見144.86美元，股價創下歷史新高，最終收在141.41美元，漲幅2.92%。

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