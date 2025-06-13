沒有醫學系！美調查：大學讀「這12科系」未來收入最高

美國《AI4Beginners》網站整理出12個畢業後收入豐厚、投資報酬率最高的學位。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕選對大學科系，不僅影響未來職涯發展，更直接關係到畢業後的薪資與就業前景。投資報酬率高的科系成為學生與家長最關心的課題，美國《AI4Beginners》網站根據美國勞工統計局資料，整理出12個畢業後收入豐厚、投資報酬率最高的學位。

1.電腦工程:電腦工程是高度有利可圖且發展迅速的領域，對於追求財務穩定與職涯成長的學生而言，是極佳選擇。美國的電腦工程師的年薪中位數為15萬5020美元（約新台幣458萬元），深受頂尖科技公司與新創企業青睞，該領域預計未來十年成長7%。

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2.化學工程:化學工程對於製藥、能源、食品與消費品等產業至關重要。化學工程師設計有效率的製程，將原料轉化為有價值產品，需具備化學、物理與數學的綜合能力。在永續生產需求增長下，薪資也持續上升。美國初級化工工程師年薪中位數為10萬6000美元（約新台幣313萬元），資深工程師則可達13萬5000美元（約新台幣399萬元），預計未來十年該領域能成長10%。

3.財務管理:財務管理學位培養學生進入經濟、銀行與企業財務領域的能力，課程涵蓋會計、企業財務與風險管理等核心主題。財務經理在全球市場中扮演重要角色，負責投資監督、資產管理與維持公司經濟穩定。年薪中位數達16萬1100美元（約新台幣476萬元），該職業預計至2032年將成長17%，高於平均。

4.電機工程：電機工程學位在電力、電子製造與再生能源等領域皆有高薪就業機會。年薪中位數為11萬1910美元（約新台幣331萬元），未來十年預計成長9%。

5.醫療管理（Healthcare Management）:醫療管理學位可通往成為醫療或健康服務經理的職涯，負責醫院、護理機構與其他醫療設施的營運與管理，確保高效醫療服務。該職業的年薪中位數為11萬7960美元（約新台幣349萬元），未來十年預計成長29%，遠高於平均水準。

6.石油工程（Petroleum Engineering）：石油工程是一個薪資優渥的行業，初級工程師年薪約為11萬9012美元（約新台幣351萬元），資深者可達21萬5030美元以上（約新台幣636萬元）。

7.精算:該學位讓學生具備分析與評估金融風險的能力，常見於保險、退休金與投資領域，未來十年就業需求預計成長22%，高於平均，美國的精算師平均年薪為9萬3525美元（約新台幣277萬元），資深者可達13萬7000美元（約新台幣405萬元）。

8.航太工程:航太工程專注於飛機、太空船、衛星等開發與設計，該領域平均年薪為13萬4830美元（約新台幣399萬元），預計未來十年成長6%，屬於穩定且發展潛力高的產業。

9.地球科學:地球科學研究地球的物理過程、自然資源與環境挑戰，涵蓋地球物理、地球化學與地震學等專業領域。該職業未來十年預計成長5%，年薪中位數為9萬9240美元（約新台幣293萬元）。

10. 資料科學與分析（Data Science and Analytics）:此領域涵蓋程式設計、統計學與機器學習技術，應用範圍包括金融、醫療、科技與電商。年薪中位數為11萬2590美元（約新台幣333萬元），未來十年預計成長高達36%。資料科學在美國持續為最受歡迎的學位之一，投資報酬率極高，並持續被評為最佳科技與STEM職業。

11.核子工程（Nuclear Engineering）:這個領域的工程師常在核電廠、研究機構或政府單位工作，協助推動能源創新與核廢料管理。該職業年薪中位數為12萬7520美元（約新台幣377萬元），但未來十年整體就業預計下滑1%。

12.氣象學（Meteorology）:專業人員能預測天氣與分析環境條件，對農業、航空、國防等領域至關重要。該領域年薪中位數為9萬7450美元（約新台幣288萬元），未來十年預計成長6%。

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