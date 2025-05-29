30年美債殖利率「破5」非終點？小摩示警美債恐遭拋售潮

近期，美國30年期國債殖利率升破5%，引發全球金融市場高度關注。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國債市場劇烈波動，近期30年期美國國債殖利率突破5%大關，創下近2年半來新高，引發全球金融市場高度關注。對此，摩根大通調查顯示，30年美債殖利率「破5」並非終點（殖利率與債券價格成反方向變動），受長債暴跌影響的交易員們似乎正變得更加悲觀，恐加劇美債進一步的拋售潮。

摩根大通週三公佈的一項交易員調查顯示，投資人預期美債拋售將進一步加劇，使得規模高達29兆美元（約新台幣867.4兆元）的美債殖利率持續走高。

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調查顯示，由於投資者越來越擔心政府財政赤字的擴大，全球長期債券近來持續大幅下跌，而這種看跌情緒也持續攀升，包括央行、主權財富基金、長期投資者和投機交易員在內的所有客戶的空頭部位，已攀升至2月中旬以來最高水平。

根據CNBC報價顯示，紐約債市28日尾盤時，30年期國債殖利率盤中一度升破5%，終場上揚4個基點、報4.983%，而在此前一週，還曾一度飆升至5.15%，來到自2023年10月以來的最高水平。

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