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馬斯克走人 前員工曝DOGE很快瓦解

2025/05/30 18:52

馬斯克28日表示，他將離開政府效率部（DOGE）。（資料照，路透）馬斯克28日表示，他將離開政府效率部（DOGE）。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）28日表示，他將離開政府效率部（DOGE）特別雇員的職務。然而，一名前DOGE職員受訪表示，若馬斯克不再任職，員工們可能不願出現在辦公室，馬斯克所推動的「政府效率部門」計畫恐怕將迅速走向終結。

《路透》報導，日前馬斯克宣布將離開DOGE特別雇員的職務，但承諾DOGE會持續運作。白宮媒體代表也表示，DOGE將維持運作。然而，曾在DOGE工作近2個月時間的軟體工程師拉文吉亞（Sahil Lavingia）認為，DOGE恐怕很快就會「熄火」，默默銷聲匿跡。

拉文吉亞在本月遭DOGE解雇，他說，「DOGE吸引人之處很大部分就是馬斯克本身」，並預測DOGE的工作人員可能會開始不在辦公室出現，就像一群年輕人加入一家4個月後就會倒閉的新創公司。這恐將為DOGE的命運畫下句點。

報導指出，現年32歲的拉文吉亞是創作者平台Gumroad的創辦人與執行長，他在朋友介紹下於3月加入DOGE團隊。儘管拉文吉亞聲稱，自己對於在退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）達成某些成就感到自豪，包含現代化該部門的內部人工智慧聊天機器人，但常常搞不清楚到底該做什麼。他說，「我被丟到退伍軍人事務部，配了一台惠普筆電。我就想，我們到底該做什麼？有工作計畫嗎？我感覺自己被整」。

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