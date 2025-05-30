普廷戰爭機器快癱瘓？ 外媒揭俄羅斯恐爆發系統性金融危機

智庫指出，俄羅斯爆發金融危機爆發的可能性升高。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《莫斯科時報》報導， 俄羅斯「宏觀經濟分析與短期預報中心」最新報告稱，俄羅斯發生系統性金融危機的機率日益升高，隨著銀行壞帳增加、儲戶外逃的早期跡象以及高利率對企業和消費者帶來龐大壓力，危機爆發的可能性很高。

報導指出，俄羅斯「宏觀經濟分析與短期預報中心」在其最新分析中，將當前情況描述為負面經濟訊號的「共振」，包括壞帳增加、儲戶外逃的早期跡象以及高利率對企業和消費者帶來的壓力。

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根據該智庫的定義，系統性金融危機至少涉及以下三個條件之一：不良貸款超過銀行總資產的10%、儲戶大量提取資金，或銀行大規模資本重組超過該國GDP的2%。報告稱，迄今為止，前述三個條件均未滿足，但潛在風險日益升高。

報導說，俄羅斯央行一直實施緊縮貨幣政策以抑制通膨，並承認高利率給金融體系帶來壓力。企業借款人越來越難以償還債務，而家庭不良貸款的累積速度也不斷加快。目前俄羅斯聯邦儲蓄銀行和外貿銀行等2大金融機構，開始出現信貸風險上升的跡象。評級機構ACRA估計，到年底，不良貸款可能增至銀行資本的20%。

俄羅斯先前也曾爆發金融危機，最近一次是在2014至2015年，當時俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞引發西方制裁，油價也暴跌，對俄羅斯造成嚴重的金融衝擊。「宏觀經濟分析與短期預報中心」的預警指標成功預測當年的危機，該指標與目前的狀況類似。

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