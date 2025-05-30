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習近平慘了？川普怒嗆中國違反初步貿易協定

2025/05/30 21:42

美國總統川普怒嗆中國違反初步貿易協定。（美聯社）美國總統川普怒嗆中國違反初步貿易協定。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週五 （30 日） 在社群媒體 Truth Social 指控中國「完全違反」美中達成的初步貿易協議，並暗示美方將採取回應行動，美股盤前應聲下跌。

川普在 Truth Social 上寫道，兩週前，中國正處於嚴重的經濟危機中，我設定非常高的關稅，使中國幾乎不可能進入美國市場，而美國市場是迄今為止世界最大的市場。實際上，我們與中國進行 COLD TURKEY（指突然中斷過去某些成癮的行為），這對他們來說是毀滅性的，許多工廠倒閉，委婉地說，就是「內亂」（civil unrest）。

川普說，「我看到正在發生的一切，我不喜歡這樣，我與中國達成一項快速協議，以便將他們從非常糟糕的情況中拯救出來，由於這筆交易，一切很快穩定下來，中國恢復正常業務。每個人都很高興，這是個好消息」。

川普話鋒一轉直言，「壞消息是，中國已經完全違反與我們的協議，好好先生到此為止」。他指控中國未履行雙方先前達成、暫停報復性關稅的臨時協議，暗示美方將採取回應行動。

美國貿易代表Jamieson Greer 週五接受 CNBC 採訪時，重申川普的指控，稱「我們非常擔心」中國不遵守臨時貿易協議的行為。他強調，美國確實做了應該做的事，而中國卻緩慢履行承諾，這「完全無法接受，必須解決」。

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