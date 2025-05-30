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輝達斷貨陷恐慌！中國巨頭加速「國產晶片計畫」救命

2025/05/30 19:13

輝達H20晶片禁止輸中，中國科技企業開始籌備「沒有輝達的未來」。（示意圖，路透）輝達H20晶片禁止輸中，中國科技企業開始籌備「沒有輝達的未來」。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年4月時，美國川普政府嚴厲打擊中國科技公司仰賴的輝達H20晶片，導致美中貿易關係緊繃，中國科技巨頭被迫緊急轉向自主研發國產AI晶片，開始籌備「沒有輝達的未來」。

《金融時報》報導，據產業高層表示，因應美國出口管制，中國的阿里巴巴、騰訊與百度等企業已開始測試替代H20的晶片，以滿足不斷增長的需求。

知情人士指出，這些中國科技巨頭現有的輝達晶片庫存僅能支撐AI開發至明年初。新晶片訂單通常需3至6個月才能交付，目前仍不清楚輝達是否能推出既符合川普政府的新規定、又具備競爭力的中國專用AI晶片。

百度AI雲端集團負責人沈抖向分析師表示，該公司已可在多種晶片中，選擇替代輝達的產品，特別是用於解決問題的推理晶片。

阿里巴巴集團執行長吳泳銘本月稍早也指出，「我們正積極探索多元解決方案，以應對不斷上升的客戶需求。」

中國國安部門旗下智庫「中國現代國際關係研究院」本月在社群媒體發文稱，儘管華府的出口管制帶來痛苦，「但也催生了中國高階AI晶片的自主創新浪潮，華為的昇騰系列就是最佳例子」。但考量美國本月發布的新出口規定，該規定警告若「在全球任何地方」使用華為晶片，都可能面臨刑事責任，因此許多正測試昇騰晶片的企業選擇保持低調。

報導指出，目前中國多數公司考慮採用「混合模式」，在AI訓練仍依賴現有輝達晶片，而推理則改用國產晶片，兼顧效能與供應穩定性。

華為推出的晶片正尋求提高產能，但供應還無法滿足目前需求。中國科技業者正在測試當地其他晶片製造商，如寒武紀和中科海光等大廠的產品，阿里巴巴和百度等則在開發自家晶片。

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