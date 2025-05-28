不是假新聞！川普媒體企業宣布 籌資748億元買比特幣

掌管美國總統川普社群平台「真相社群」的「川普媒體與科技集團」（TMTG）週二（27日）宣布，將向機構投資人籌措25億美元來購買比特幣。（歐新社資料照）

〔記者盧永山／台北報導掌管美國總統川普社群平台「真相社群」（Truth Social）的「川普媒體與科技集團」（TMTG）週二（5月27日）宣布，將向機構投資人籌措25億美元（約新台幣748億元）來購買比特幣，成為川普私人事業與加密貨幣市場有所牽連的最新案例。週二TMTG股價收盤重挫10.4%。

TMTG表示，將透過私募方式，向近50家機構投資人發行和出售15億美元股票以及10億美元可轉換債券，預計在5月29日左右完成；該公司計畫用這些資金購買和建立「比特幣金庫」，並由加密貨幣公司Crypto.com和Anchorage Digital管理。

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TMTG執行長努尼斯（Devin Nunes）表示：「我們將比特幣視為實現金融自由的頂尖工具，我們現在將加密貨幣當作公司資產的重要組成。這筆投資將幫助我們免受金融機構的騷擾和歧視，並為『真相社群』和Truth+點播的訂閱支付、一種實用型代幣和其他計畫中的交易創造綜效。」

不過，英國《金融時報》週二稍早獨家報導TMTG計畫籌措約30億美元來購買比特幣等加密貨幣新聞，並獲得《路透》轉發時，當時TMTG出面駁斥，並稱《金融時報》和《路透》都是「假新聞」媒體。 如今，TMTG自己證實這條新聞為真，只是籌資金額略有出入。

TMTG是最新一家投資加密貨幣的川普相關企業。川普長子小川普擔任董事的PSQ控股週二也宣布，將就打造數位資產金庫策略進行研究。除了川普家族，有越來越多公司跟進「微策略」（MicroStrategy）創辦人塞勒（Michael Saylor）的腳步，用發行股票和債券來籌措購買比特幣的資金，為策略已握有總值逾600億美元的比特幣。

川普重返白宮後對加密貨幣產業特別友善，共和黨主導的國會預計將推進支持這個產業的法案，川普上週在一場盛大晚宴中招待其迷因幣的最大買家。監督政府的組織指出，這場晚宴可能違反索取禮物的聯邦法規。川普的兒子們也與一家名為World Liberty Financial的加密貨幣創投公司和一家計劃上市的比特幣挖礦公司關係密切。

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