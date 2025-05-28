中國歐盟商會：歐企對中國經商環境信心創歷史低點

中國歐盟商會5月28日公布年度調查顯示，受經濟衰退和地緣政治幾張局勢加劇影響，歐洲企業對於中國經濟成長和獲利的樂觀情緒已降至歷史低點。（路透資料照）

〔記者盧永山／台北報導〕中國歐盟商會5月28日公布年度調查顯示，受經濟衰退和地緣政治緊張局勢加劇影響，歐洲企業對於中國經濟成長和獲利的樂觀情緒已降至歷史低點，呼籲北京當局全面實施近日宣布旨在改善經商環境的各項措施。

中國歐盟商會這項針對503名會員企業的調查，是在美國總統川普今年1月20日重返白宮前2週進行的，顯示川普在今年4月2日對中國實施高額對等關稅，導致美中貿易戰加劇前，歐洲企業對中國經濟前景已感到悲觀。

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調查顯示，僅有29%的受訪企業對未來2年在中國的業務成長前景感到樂觀，創2013年以來最低；另有29%的受訪企業感到悲觀，創2013年以來最高。受訪企業對未來2年前在中國獲利的樂觀程度也較去年的調查下降3個百分點，僅剩12%，創歷史低點，而感到悲觀的受訪企業則高達49%，創紀錄最高。

受訪企業認為，中國仍普遍殂在市場准入和監管障礙，有三分之一的受訪企業預計市場准入問題不會顯著改善。

此外，71%的受訪企業認為，中國經濟放緩是他們未來在中國面臨的3大挑戰之最，其次是美中關係緊張和地區衝突。73%的受訪企業認為，過去1年在中國做生意變得更困難，為連續第4年創新高。

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