晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國歐盟商會：歐企對中國經商環境信心創歷史低點

2025/05/28 16:37

中國歐盟商會5月28日公布年度調查顯示，受經濟衰退和地緣政治幾張局勢加劇影響，歐洲企業對於中國經濟成長和獲利的樂觀情緒已降至歷史低點。（路透資料照）中國歐盟商會5月28日公布年度調查顯示，受經濟衰退和地緣政治幾張局勢加劇影響，歐洲企業對於中國經濟成長和獲利的樂觀情緒已降至歷史低點。（路透資料照）

〔記者盧永山／台北報導〕中國歐盟商會5月28日公布年度調查顯示，受經濟衰退和地緣政治緊張局勢加劇影響，歐洲企業對於中國經濟成長和獲利的樂觀情緒已降至歷史低點，呼籲北京當局全面實施近日宣布旨在改善經商環境的各項措施。

中國歐盟商會這項針對503名會員企業的調查，是在美國總統川普今年1月20日重返白宮前2週進行的，顯示川普在今年4月2日對中國實施高額對等關稅，導致美中貿易戰加劇前，歐洲企業對中國經濟前景已感到悲觀。

調查顯示，僅有29%的受訪企業對未來2年在中國的業務成長前景感到樂觀，創2013年以來最低；另有29%的受訪企業感到悲觀，創2013年以來最高。受訪企業對未來2年前在中國獲利的樂觀程度也較去年的調查下降3個百分點，僅剩12%，創歷史低點，而感到悲觀的受訪企業則高達49%，創紀錄最高。

受訪企業認為，中國仍普遍殂在市場准入和監管障礙，有三分之一的受訪企業預計市場准入問題不會顯著改善。

此外，71%的受訪企業認為，中國經濟放緩是他們未來在中國面臨的3大挑戰之最，其次是美中關係緊張和地區衝突。73%的受訪企業認為，過去1年在中國做生意變得更困難，為連續第4年創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財