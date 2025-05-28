對等關稅衝擊 合庫首席經濟學家徐千婷：台灣GDP保3有挑戰

對等關稅衝擊下，合庫首席經濟學家徐千婷表示，台灣全年GDP成長率保3有挑戰。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上任後推動「對等關稅」政策，已成為引發全球金融市場波動的關鍵因素，也為世界經濟帶來新的挑戰。合庫金控首席經濟學家徐千婷今日在法人說明會中指出，台灣為高度出口導向的經濟體，對美國市場依賴程度甚高，若美方關稅政策正式落實，勢必對台灣出口表現帶來明顯衝擊。依據目前各大研究機構預測，今年要維持3%以上的經濟成長率要很拚。

徐千婷表示，自美國4月初宣布「關稅解放日」後，雖然後續進一步啟動90天的暫緩實施期，但全球仍陷於高度觀望與不確定的局勢之中。這樣的政策不確定性不僅削弱消費信心，也導致企業投資趨於保守，全球金融市場則持續受到美國政策動向的牽動，波動劇烈。

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根據國際貨幣基金（IMF）於4月22日公布的最新《世界經濟展望》，若美國最終實施10%基礎關稅，全球經濟成長率將由原先預估的3.3%下修至2.8%，下調幅度達0.5個百分點；至於美國本身，IMF將今年成長率預估值下修至1.8%，雖暫無衰退之虞，但經濟放緩風險升高。由於美國勞動市場尚稱穩健，聯準會在短期內並無迫切降息的壓力，市場普遍預期，若關稅推升物價壓力，聯準會最快將於今年9月或第四季再度降息、今年降息幅度估有2碼。

針對台灣，徐千婷指出，尤其是以美國為主要出口市場、毛利率較低的產業鏈，將首當其衝。目前不少業者已於上半年提前出貨，近期則觀察到提前出貨力道明顯趨緩，顯示下半年出口表現仍需審慎以對。

根據國發會委託外部研究單位進行的預估，若以最壞情境推估，美國最終對台灣課徵30%關稅，將可能使全年經濟成長率下滑0.4至0.6個百分點；主計總處則評估影響區間可能達0.5至1.5個百分點。台經院最新預測也已將台灣全年GDP成長率下修至2.91%，跌破3%。未來台灣經濟成長率能否「保三」挑戰極大。

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