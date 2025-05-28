晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅衝擊 合庫首席經濟學家徐千婷：台灣GDP保3有挑戰

2025/05/28 16:17

對等關稅衝擊下，合庫首席經濟學家徐千婷表示，台灣全年GDP成長率保3有挑戰。（資料照）對等關稅衝擊下，合庫首席經濟學家徐千婷表示，台灣全年GDP成長率保3有挑戰。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上任後推動「對等關稅」政策，已成為引發全球金融市場波動的關鍵因素，也為世界經濟帶來新的挑戰。合庫金控首席經濟學家徐千婷今日在法人說明會中指出，台灣為高度出口導向的經濟體，對美國市場依賴程度甚高，若美方關稅政策正式落實，勢必對台灣出口表現帶來明顯衝擊。依據目前各大研究機構預測，今年要維持3%以上的經濟成長率要很拚。

徐千婷表示，自美國4月初宣布「關稅解放日」後，雖然後續進一步啟動90天的暫緩實施期，但全球仍陷於高度觀望與不確定的局勢之中。這樣的政策不確定性不僅削弱消費信心，也導致企業投資趨於保守，全球金融市場則持續受到美國政策動向的牽動，波動劇烈。

根據國際貨幣基金（IMF）於4月22日公布的最新《世界經濟展望》，若美國最終實施10%基礎關稅，全球經濟成長率將由原先預估的3.3%下修至2.8%，下調幅度達0.5個百分點；至於美國本身，IMF將今年成長率預估值下修至1.8%，雖暫無衰退之虞，但經濟放緩風險升高。由於美國勞動市場尚稱穩健，聯準會在短期內並無迫切降息的壓力，市場普遍預期，若關稅推升物價壓力，聯準會最快將於今年9月或第四季再度降息、今年降息幅度估有2碼。

針對台灣，徐千婷指出，尤其是以美國為主要出口市場、毛利率較低的產業鏈，將首當其衝。目前不少業者已於上半年提前出貨，近期則觀察到提前出貨力道明顯趨緩，顯示下半年出口表現仍需審慎以對。

根據國發會委託外部研究單位進行的預估，若以最壞情境推估，美國最終對台灣課徵30%關稅，將可能使全年經濟成長率下滑0.4至0.6個百分點；主計總處則評估影響區間可能達0.5至1.5個百分點。台經院最新預測也已將台灣全年GDP成長率下修至2.91%，跌破3%。未來台灣經濟成長率能否「保三」挑戰極大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財